Zürich - Der US-Dollar hat sich am Dienstagnachmittag gegenüber dem Euro weiter abgeschwächt. Grund dafür sind laut Händlern nachlassende Inflationssorgen. So wird das Währungspaar EUR/USD aktuell zu 1,0270 gehandelt. Am Morgen mussten je Euro 1,0248 Dollar bezahlt werden. Derweil hat auch der Franken zum Euro an Wert eingebüsst. Aktuell wird das Währungspaar Euro-Franken zu 0,9410 gehandelt. Am Morgen wurde es mit 0,9387 noch unter der Marke von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...