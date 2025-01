NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Siemens habe seine Kern-Sparten von 8 im Jahr 2025 auf inzwischen 4 reduziert, schrieb Analyst Mark Fielding in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2025 für den Industriesektor. Der Konzern dürfte in der Lage sein, sich beim Wachstum gegenüber dem Sektor angesichts der langfristigen Trends wie Automation, Energie-Effizienz und Ausrichtung auf Rechenzentren beständig überdurchschnittlich zu entwickeln./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 09:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2025 / 09:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007236101