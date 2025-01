EQS-Ad-hoc: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Personalie

Warschau, 14. Januar 2024 - LM Pay SA, gelistet am Primärmarkt der Düsseldorfer Börse (ISIN: PLLMPAY00016), ein bevorzugter Anbieter für die Finanzierung medizinischer, zahnmedizinischer und ästhetischer Behandlungen, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung die Ernennung eines neuen Vorstandsmitglieds genehmigt hat.

CEO Jakub Czarzasty kommentierte:

"Ich möchte dem Aufsichtsrat dafür danken, dass er unseren Vorschlag zur Ernennung eines neuen Vorstandsmitglieds angenommen hat. Olga Gójska bringt umfangreiche Erfahrung in der Leitung der Vertriebsaktivitäten des Unternehmens aus ihrer vorherigen Position als Vertriebsdirektorin mit. Sie verfügt über ein tiefgehendes Verständnis aller Aspekte des Unternehmens und umfassende Kenntnisse des medizinischen Dienstleistungsmarktes in Polen.

Der erweiterte Vorstand vereint die spezialisierten Fähigkeiten und Fachkenntnisse, die notwendig sind, um das anhaltende Wachstum und den Erfolg des Unternehmens zu fördern." Kontaktinformationen:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: LM PAY S.A. Grzegorz Pieszak Investor Relations +48 881 780 994 investors@lmpay.pl Lechicka 23A 01-156 Warschau Polen Über LM Pay

LM Pay SA ( www.lmpay.pl www.mediraty.pl ) ist ein Fintech-Unternehmen im Bereich Gesundheits- und Schönheitswesen, das flexible Rückzahlungsoptionen und einen "Care Now, Pay Later"-Service anbietet. Damit ermöglicht es Patienten, die benötigte Versorgung zu finanzieren, und Kliniken, sofort Zahlungen für ihre Dienstleistungen zu erhalten. Wir verbinden Gesundheitsdienstleister und deren Patienten mit unserem intuitiven Verbraucherkreditsystem, wodurch Gesundheitsdienstleistungen zugänglicher werden und die Zahlungsprozesse für Patienten klarer und einfacher zu navigieren sind. Wir arbeiten mit über 13.000 Einrichtungen in Polen zusammen. Der Umsatz für den Zeitraum 1-9/2024 betrug 15,8 Mio. PLN (3,7 Mio. EUR), und das EBIT für denselben Zeitraum lag bei 7,4 Mio. PLN (1,7 Mio. EUR).



