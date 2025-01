© Foto: Andrej Sokolow/dpa

Elon Musk schickt Cybertrucks als mobile Batteriespeicher und Starlink-Hotspots in die Waldbrandgebiete von Los Angeles. Er bittet die Käufer der Cybertrucks um Verständnis für mögliche Lieferverzögerungen. Tesla-Chef Elon Musk reagiert auf die verheerenden Waldbrände in Los Angeles und stellt Cybertrucks als mobile Stromspeicher und Internet-Hotspots zur Verfügung. Auf der von ihm betriebenen Plattform X kündigte Musk am Sonntag den Einsatz der Fahrzeuge in den betroffenen Gebieten an. Die Brände haben bereits mehr als 40.000 Hektar zerstört und mindestens 24 Menschen das Leben gekostet. Zudem bietet Musks Satelliten-Internetdienst Starlink kostenlose Internetverbindungen für die Bewohner …