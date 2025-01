Nike ist nach wie vor der größte Sportartikelkonzern der Welt. Der Hersteller von Sportschuhen wie Air Force 1 bringt zurzeit noch knapp 105 Milliarden Dollar auf die Börsenwaage und ist damit mehr als doppelt so viel auf die Börsenwaage wie Adidas. Doch während die Herzogenauracher nahe am Dreijahreshoch sind, droht dem US-Konzern der Totalabsturz.Die Aktie von Nike befindet sich seit November 2021 in einem übergeordneten Abwärtstrend. Hatte sie bereits im Jahr 2024 30 Prozent an Wert verloren, ...

