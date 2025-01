GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi Gruppe und führend im Bereich Digital Engineering, gab heute bekannt, dass Srinivas (Srini) Shankar, Chief Business Officer (CBO) und Head of Global Industries von GlobalLogic, mit Wirkung zum 3. Februar 2025 zum neuen Präsidenten und CEO ernannt wurde. Srini wird die Nachfolge von Nitesh Banga antreten. Nitesh ist von seinen Ämtern zurückzutreten, um neue Möglichkeiten außerhalb von Hitachi und GlobalLogic zu verfolgen.

Nitesh kam im Juni 2018 zu GlobalLogic. Seine Führungsqualitäten und sein Fachwissen trugen dazu bei, dass GlobalLogic ein bedeutendes organisches und anorganisches Wachstum erzielte, das Angebot, die Fähigkeiten und die Präsenz des Unternehmens erweiterte und sich zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Design-Led Digital Engineering entwickelte. Nitesh spielte auch eine zentrale Rolle bei der Übernahme von GlobalLogic durch Hitachi und war maßgeblich am anhaltenden Erfolg in der Zusammenarbeit zwischen GlobalLogic und Hitachi beteiligt, einschließlich der Expansion des Geschäfts von GlobalLogic in Japan.

"Ich bin stolz auf das signifikante Wachstum, das wir erreicht haben, auf die zielgerichtete Wirkung, die wir für unsere Kunden und ihrer Endkunden erzielt haben, und auf die digitale Transformation, die wir während meiner Amtszeit bei Hitachi umgesetzt haben", sagte Nitesh. "Ich bin zuversichtlich, dass Srini mit seiner starken Führungsqualitäten und seinem Fachwissen GlobalLogic durch die nächste Wachstumswelle führen und unseren Kunden dabei helfen wird, sich in intelligente und verantwortungsbewussten Unternehmen weiterzuentwickeln."

Srini, der als neuer Präsident und CEO fungieren wird, bringt fast drei Jahrzehnte visionärer Führung in den Bereichen transformatives Wachstum, Innovation im Bereich Technologiedienstleistungen und außergewöhnliche Kundenzufriedenheit mit und hat seine strategische und ergebnisorientierte Führungsqualitäten unter Beweis gestellt. Seit seinem Eintritt bei GlobalLogic 2023 war Srini als Chief Business Officer und Head of Global Industries tätig, beschleunigte das Wachstum in den Kerngeschäftsbereichen von GlobalLogic, leitete die Entwicklung und Umsetzung der zukünftigen Go-to-Market-Strategie des Unternehmens und erweiterte die vertikalen Fähigkeiten der Branche. Vor seiner Tätigkeit bei GlobalLogic hatte Srini Schlüsselpositionen bei Cognizant und Infosys inne und spielte eine entscheidende Rolle beim Ausbau der Marktpräsenz und der Erzielung eines nachhaltigen Wachstums.

Weitere Informationen über Srini Shankars Fachwissen und Hintergrund finden Sie unter: https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/zGcnC68NjzUorR2oLH5sBS5BiNZ?domain=globallogic.com/

"Ich fühle mich geehrt, GlobalLogic und unsere innovativen, leidenschaftlichen Kollegen zu führen, die bemerkenswerte digitale Produkte und Dienstleistungen konzipieren und entwickeln, die einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und den Planeten haben", sagte Srini. "Die Zukunft ist aufregend, da wir Kunden dabei helfen, intelligente und verantwortungsbewusste Unternehmen zu werden, und Hitachis Charta für soziale Innovation durch unsere differenzierten Fähigkeiten, unser Engagement und unsere Leidenschaft für technische Innovationen ermöglichen."

"Ich begrüße die Ernennung von Srini Shankar zum neuen Leiter von GlobalLogic, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens voranzutreiben", sagte Keiji Kojima, Präsident und CEO von Hitachi, Ltd. "Ich gehe davon aus, dass Srini mit seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz und seiner umfassenden Erfahrung GlobalLogic zu weiterem Wachstum führen und die Umwandlung von Hitachi in ein digital ausgerichtetes Unternehmen beschleunigen wird. Nitesh hat maßgeblich zur Förderung der innovativen Zusammenarbeit mit Hitachi und zum bemerkenswerten Wachstum von GlobalLogic beigetragen. Wir wünschen ihm für sein nächstes Kapitel weiterhin viel Erfolg."

"Srini Shankar hat durch die Verbesserung kundenorientierter Strategien und die Nutzung seines umfassenden Branchenwissens maßgeblich zur Geschäftserweiterung und zur Förderung eines nachhaltigen zukünftigen Wachstums von GlobalLogic beigetragen. Er hat auch aktiv an der Schaffung von Synergien in Zusammenarbeit mit dem OT-Sektor von Hitachi gearbeitet", sagte Toshiaki Tokunaga, Executive Vice President und Executive Officer von Hitachi, Ltd. "Ich bin zuversichtlich, dass seine Führung entscheidend zur Förderung der strategischen Relevanz von GlobalLogic beitragen wird und eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung des nachhaltigen globalen Wachstums der Hitachi-Gruppe und der Verwirklichung von 'True One Hitachi' mit dem Kernstück Digital spielen wird. Ich möchte Nitesh auch für seine herausragenden Beiträge danken, die er im Laufe der Jahre bei Hitachi und GlobalLogic geleistet hat, und wünsche ihm für seine zukünftigen Unternehmungen alles Gute."

Über GlobalLogic

GlobalLogic https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/X5GKC82NlBtj6mVjNcwumSyg68B?domain=globallogic.com ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir helfen Marken auf der ganzen Welt, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die moderne Welt zu entwickeln und aufzubauen. Durch die Integration von Experience Design, komplexer technischer Entwicklung und Know-how im Bereich der Datenwissenschaft helfen wir unseren Kunden, die neuen Möglichkeiten zu erkennen, und beschleunigen ihren Wandel zum digitalen Unternehmen von morgen. GlobalLogic hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und betreibt Designstudios und Technikzentren auf der ganzen Welt. Unsere umfassende Expertise stellen wir Kunden in Branchen wie Automobilindustrie, Kommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Fertigung, Medien und Unterhaltung, Halbleiter und Technologiesparten bereit. GlobalLogic ist ein Unternehmen der Hitachi Group unter dem Dach von Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), das als Social Innovation Business durch Daten und Technologie Innovationen vorantreibt und so zu einer nachhaltigen Gesellschaft mit höherer Lebensqualität beiträgt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250110573726/de/

Contacts:

Medienkontakt

Allison Lucas

Corporate Communications GlobalLogic

allison.lucas@globallogic.com