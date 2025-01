Bouchard: "Diese Fusion wird die Stahlindustrie grundlegend verändern"

Esmark, Inc. und die Esmark Steel Group bekräftigten heute ihre Unterstützung für die geplante Fusion zwischen U.S. Steel und Nippon Steel und fordern die Trump-Administration auf, diese Allianz erneut zu prüfen. Die geplante Fusion ist so angelegt, dass sie den Arbeitnehmern des fusionierten Unternehmens erhebliche Vorteile bringt, die nationale Sicherheit der USA stärkt und den Status Amerikas in der internationalen Stahlindustrie festigt.

Durch die Fusion entsteht ein beachtliches Unternehmen in der Stahlindustrie, das mit den Global Playern konkurrieren und die Herausforderungen durch chinesische Stahlexporte bewältigen kann. Durch die Nutzung der fortschrittlichen Technologie von Nippon Steel und der umfassenden Marktpräsenz von U.S. Steel wird das fusionierte Unternehmen neue Qualitätsstandards in der Stahlproduktion setzen und es dem fusionierten Unternehmen ermöglichen, zum Nutzen seiner Mitarbeiter, einschließlich der Mitglieder der United Steelworkers (USW), und der Gemeinden, in denen es tätig ist, zu wachsen.

"Diese Fusion ist ein Meilenstein für die Stahlindustrie. Sie vereint das Beste aus beiden Welten die Spitzentechnologie von Nippon Steel und die tiefgreifende Marktkenntnis von U.S. Steel", sagte James P. Bouchard, Gründer und Vorsitzender von Esmark, Inc. "Das zusammengeschlossene Unternehmen wird sowohl die amerikanische Stahlindustrie stärken als auch neue Wachstums- und Entwicklungschancen in der Region Pittsburgh und darüber hinaus schaffen. Nippon Steel hat gezeigt, dass es Bedenken hinsichtlich der Beibehaltung der Produktion in den Vereinigten Staaten ernst nimmt und gleichzeitig fortschrittliche Umwelttechnologien zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen einsetzt. Hier kann eine Einigung erzielt werden, die mit den America-First-Prinzipien übereinstimmt; und wir fordern die Trump-Administration auf, die Fusion noch einmal zu überdenken."

Esmark ist fest davon überzeugt, dass die Region Pittsburgh, insbesondere das Mon Valley, von dieser Fusion enorm profitieren wird. Nippon Steel hat sich verpflichtet, nicht weniger als 1 Milliarde US-Dollar in die Mon Valley Works und etwa 300 Millionen US-Dollar in die Gary Works zu investieren, als Teil der 2,7 Milliarden US-Dollar, die für die Revitalisierung dieser Anlagen und der umliegenden Gemeinden vorgesehen sind1 Diese Investition wird Arbeitsplätze schaffen, die lokale Wirtschaft ankurbeln und das Wachstum kleiner Unternehmen in der Region fördern.

"Die Fusion zwischen U. S. Steel und Nippon Steel wird den Vereinigten Staaten helfen, ihren Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Stahlmarkt zu erhalten und die nationalen Sicherheitsinteressen zu schützen, indem sie eine stetige Versorgung mit hochwertigem Stahl sicherstellt", sagte Roberto Alvarez, CEO der Esmark Steel Group. "Die Fusion wird die amerikanische Stahlindustrie stärken, indem sie die Stärken dieser beiden Branchenriesen vereint. Als Metall-Service-Center können wir mit mehr Innovation, höherer Produktionseffizienz und einer zuverlässigeren Lieferkette rechnen."

Über die Esmark Steel Group

Die Esmark Steel Group, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Esmark, Inc., ist einer der führenden Verarbeiter und Vertreiber von hochwertigem Flachstahl in den Vereinigten Staaten und ihre Tochtergesellschaft ist der drittgrößte US-amerikanische Hersteller von Weißblech. Wir bieten Produkte, Dienstleistungen und Innovationen an, um unseren Kunden zu helfen, in ihren Branchen einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und zu halten. www.esmarksteelgroup.com

Über Esmark, Inc.

Esmark, Inc. ist ein diversifiziertes, in Privatbesitz befindliches Familienunternehmen mit einem Portfolio von Industrieunternehmen, die fest in der Stahlindustrie verwurzelt sind. Im Laufe der Jahre hat Esmark seine Interessen und Geschäftstätigkeiten auf eine Reihe von Unternehmen ausgedehnt, die in den Industrie- und Rohstoffsektoren tätig sind. Esmark (ein ehemaliges börsennotiertes Unternehmen an der NASDAQ: ESMK) hat sich auf mehrere Schlüsselindustrien konzentriert, darunter Stahlservice, Öl- und Gasexploration, Luftfahrt, Immobilien, professionelle Dienstleistungen, Technologie und Jugendsportentwicklung. Das Unternehmen ist auch ein aktiver Unternehmensbürger in den Gemeinden, in denen es tätig ist, und hat mehr als 10 Millionen US-Dollar für die philanthropische Unterstützung einer Vielzahl von humanitären, Bildungs-, Familien-Wellness- und Jugendsportprogrammen in Pennsylvania, Illinois und international bereitgestellt. www.esmark.com

