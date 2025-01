EQS-News: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Geschäftsjahr 2024: Zufriedenstellende Entwicklung trotz schwieriger Rahmenbedingungen



Geschäftsvolumen per 31.12.2024

NORDWEST Handel AG Geschäftsjahr 2024: Zufriedenstellende Entwicklung trotz schwieriger Rahmenbedingungen Dortmund, 15.01.2025 Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens per 31.12.2024 wie folgt: Der NORDWEST-Konzern hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Geschäftsvolumen von 4.645,1 Mio. € abgeschlossen und den Vorjahreswert damit um 3,3 % verfehlt. In einem insgesamt herausfordernden konjunkturellen Umfeld entwickelte sich das Geschäftsvolumen damit innerhalb der auf Jahressicht prognostizierten Bandbreite. Nachdem in der ersten Jahreshälfte noch ein Rückgang von 7,4 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu verzeichnen war, entwickelte sich das Geschäftsvolumen in der zweiten Jahreshälfte mit insgesamt 1,2 % leicht positiv. Besonders robust zeigte sich die Entwicklung im Lagergeschäft. Hier konnte mit 245,9 Mio. € Geschäftsvolumen der Bestwert aus dem Vorjahr bestätigt werden (+0,1 %). Die Entwicklung im ZR- und Strecken-geschäft (-3,4 %) war zwar insgesamt rückläufig, aber auch hier war in der zweiten Jahreshälfte eine Erholung zu verzeichnen. Diese war insbesondere auf eine Steigerung des Geschäftsvolumens im Geschäftsbereich Stahl zurückzuführen. Die Anzahl der angeschlossenen Fachhandelspartner entwickelte sich auf Vorjahresniveau und belief sich per 31.12.2024 auf 1.252. Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche: Zum Jahresende divergierte die Entwicklung auf Ebene der einzelnen Geschäftsbereiche. Trotz einer leicht rückläufigen Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte erzielte der Bereich Handwerk-Industrie ein Geschäftsvolumen von insgesamt 1.057,6 Mio. € und lag damit 4,1 % über dem Vorjahr. Im ZR- und Streckengeschäft konnte mit einem Geschäftsvolumen von 860,6 Mio. € der Vorjahreswert um 5,2 % übertroffen werden, im Lager blieb man mit einem Rückgang von 0,4 % nur marginal unter dem Vorjahr. Ebenfalls erfreulich war die Entwicklung im Bereich TeamFaktor/Services. Mit einem Geschäftsvolumen von 1.346,1 Mio. € wurde auch hier der Vorjahreswert übertroffen (+1,9 %). Dieses Wachstum beruhte insbesondere auf dem Volumenausbau im Bereich der kleinen und mittelständischen Kunden sowie auf der Erweiterung des Kundenkreises. Der Volumenrückgang bei den Bestandskunden (u.a. im Stahlsektor) verhinderte einen deutlicheren Anstieg. Der Geschäftsbereich Stahl wies eine zweigeteilte Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 auf. Während aufgrund der Nachfrageeinbrüche infolge der schwachen Entwicklung im baukonjunkturellen Umfeld sowie eines rückläufigen Preisniveaus die erste Jahreshälfte deutlich negativ verlief, war auch hier zuletzt eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Innerhalb der zweiten Jahreshälfte konnte das Geschäftsvolumen gegenüber dem Vergleichszeitraum um 4,4 % gesteigert werden. Insgesamt verfehlte der Bereich Stahl das Vorjahr dennoch um 10,8 %. Der Bereich Bau beendete das Geschäftsjahr 2024 mit einem Geschäftsvolumen von 444,2 Mio. € und lag damit 3,5 % unter dem Vorjahr. Grund hierfür war die weiterhin angespannte konjunkturelle Lage im Bausektor und der damit verbundene deutliche Nachfrageeinbruch im gesamten Bauhauptgewerbe. Positiv stimmte weiterhin die Entwicklung im Lagergeschäft. Hier erreichte der Bereich Bau trotz der schwierigen Rahmenbedingungen ein starkes Plus von 7,9 % gegenüber dem Vorjahr. Im Geschäftsbereich Haustechnik führte die angespannte wirtschaftliche Lage zu einem rückläufigen Volumen. Mit einem Geschäftsvolumen von insgesamt 287,9 Mio. € wurde ein Rückgang von 7,8 % gegenüber dem Vorjahr erzielt. Dabei blieb das ZR- und Streckengeschäft (-8,3 %) hinter den Vorjahreswerten zurück. Das Lagergeschäft konnte nahezu ausgeglichen mit einem leichten Minus von 0,5 % abschließen. Die Eckdaten zum Konzern-/ Jahresabschluss 2024 werden voraussichtlich am 19.03.2025 veröffentlicht, während der Online-Geschäftsbericht 2024 voraussichtlich am 28.03.2025 publiziert wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations. NORDWEST Handel AG

Der Vorstand

