Seoul - Südkoreas suspendierter Präsident Yoon Suk Yeol ist wegen der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts Anfang Dezember in der Hauptstadt Seoul festgenommen worden. Polizisten und Ermittler der Anti-Korruptions-Behörde (CIO) führten Yoon am Mittwochmorgen in seinem Wohnsitz ab, um ihn zur Staatsanwaltschaft zu bringen. Die Festnahme lief trotz grosser Sicherheitsbedenken dem Anschein nach friedlich ab. Seit Dezember hatte sich Yoon in seinem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...