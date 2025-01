Nürnberg (ots) -Die UmweltBank gibt heute im Rahmen ihres Capital Markets Day erste Einblicke in die vergangene Geschäftsentwicklung und gibt einen Ausblick auf die strategische Ausrichtung bis 2028.Nach rund einem Jahr als Vorstandssprecher der UmweltBank zeichnet Dietmar von Blücher ein positives Bild: "Im abgelaufenen Geschäftsjahr können wir bereits signifikante Erfolge bei der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie vorweisen. Durch die schnelle und konsequente Umsetzung konnten bis Jahresende 2024 messbare Erfolge erzielt werden". So wuchs die Kundenzahl 2024 netto um ca. 17 % bzw. ca. 23.000 auf fast 155.000 Kunden - der größte jährliche Zuwachs in der Unternehmensgeschichte. Die Einlagen von Privatkunden konnten im gleichen Zeitraum um ca. 1 Mrd. Euro gesteigert werden. Daneben konnte ein Neukreditvolumen von ca. 245 Mio. Euro erreicht werden.Die erstmals im März 2024 vorgestellte und auf Wachstum abzielende strategische Ausrichtung wird beibehalten. Im Privatkundengeschäft liegt der Fokus künftig auf dem Angebot eines erweiterten Produktspektrums. Dazu gehört neben der geplanten Einführung eines Girokontos im Q2/2025 auch die beabsichtigte deutliche Ausweitung des Anlageangebots im Fondsbereich. Ebenso plant die Bank zukünftig eine Anlageberatung anzubieten. Bis zum Jahr 2028 erwartet die Bank 500.000 Kunden (2024: ca. 155.000).Im Firmenkundengeschäft soll einerseits die gute Marktpositionierung im Kreditgeschäft weiter gestärkt werden. Andererseits soll das Wachstumspotenzial im Einlagengeschäft stärker ausgeschöpft werden. Mit der beabsichtigten Finanzierung von Batterieenergiespeichersystemen stärkt die Bank zudem ihre Rolle in der Finanzierung der ökologischen Transformation in Deutschland. Über die Ausweitung des Konsortialkreditgeschäfts soll das Kreditvolumen künftig kapitalschonend ausgebaut werden. Bis zum Jahr 2028 soll das jährliche Neukreditvolumen sukzessive auf 650 Mio. Euro anwachsen.Der geplante Abbau von Beteiligungen sowie die Optimierung des Treasury-Portfolios wurden 2024 bereits stark vorangetrieben. Die Bank hat sich weiterhin das Ziel gesetzt, bis 2026 den Großteil ihrer Beteiligungen abzubauen. Ein zusätzliches Kosteneffizienzprogramm soll die Profitabilität der Bank verbessern. So strebt die UmweltBank bis 2028 eine Cost-Income-Ratio von maximal 60 %, sowie eine Eigenkapitalrendite vor Steuern von mindestens 12 % an."Auch 2025 wollen wir unseren auf Wachstum ausgerichteten Kurs konsequent fortsetzen: Wir wollen im laufenden Jahr 55.000 neue Kunden gewinnen und die Privatkundeneinlagen deutlich steigern. Daneben streben wir ein Neukreditvolumen von 350 Mio. Euro an", so Dietmar von Blücher.Weitere InformationenDie vollständige Präsentation finden Sie auf den Seiten der UmweltBank AG.Alle Zahlen beziehen sich auf die UmweltBank AG (HGB).Über die UmweltBank AGDie UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Mit ihren rund 350 Mitarbeitenden betreut die grüne Bank über 150.000 private sowie gewerbliche Kunden in ganz Deutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, sowie von ökologischen und sozialen Bauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hat in den vergangenen über 25 Jahren mehr als 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüber hinaus bietet die Bank nachhaltige Sparkonten und Wertpapiere an. 