Berlin - Die Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen, Franziska Brandmann (FDP), hat Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck für seine Forderung nach Sozialabgaben auf Kapitalerträge kritisiert. Die Idee sei nicht ausgegoren, sagte Brandmann der Sendrung "Frühstart" von RTL und ntv.Habeck schlage etwas vor, lege aber kein Konzept vor. "Das hat bei vielen gerade jungen Menschen zu sehr viel Verunsicherung geführt und zu dem Gefühl, jetzt lohnt es sich noch nicht mal, private Altersvorsorge in Deutschland zu betreiben", so Brandmann.Sie finde es krass, dass der Bundeswirtschaftsminister offensichtlich nicht wisse, wer in Aktien anlege, sagte Brandmann. Dies seien häufig junge Menschen, die auf ihre Löhne bereits Steuern und Abgaben gezahlt hätten - und nun erneut zur Kasse gebeten würden. "Ich glaube, das ist genau der falsche Vorschlag."Brandmann wehrte sich gegen den Vorwurf, ihre Kritik richte sich gegen eine der wenigen ehrlichen Forderungen in diesem Wahlkampf. "Nur weil der Vorschlag ehrlich ist, macht es ihn ja nicht zu einem guten Vorschlag", sagte sie.Zur Entlastung der Sozialkassen schlägt die Vorsitzende der Jungen Liberalen die Einführung einer Aktienrente vor. SPD und Grüne hätten sich in der Ampel-Regierung immer dagegen gesperrt, so die FDP-Politikerin. Zudem müsse es bei den Leistungen gesetzlicher Krankenkassen einen Kassensturz geben.