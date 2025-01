Die Allianz-Aktie verzeichnet einen moderaten Anstieg von 0,3 Prozent im XETRA-Handel, während der Konzern in seinem jährlichen Risikobarometer alarmierende Entwicklungen aufzeigt. Mit einem aktuellen Kurs von 295,60 EUR bewegt sich das Papier weiterhin in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 304,70 EUR. Die positive Kursentwicklung spiegelt das Vertrauen der Anleger in die robuste Geschäftsentwicklung des Versicherungsriesen wider, trotz wachsender globaler Herausforderungen.

Digitale Bedrohungen im Fokus

Die aktuelle Risikoanalyse der Allianz unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Cybergefahren für Unternehmen weltweit. Mit 38 Prozent der Nennungen führen Cyberattacken die Liste der größten Geschäftsrisiken an, gefolgt von Betriebsunterbrechungen mit 31 Prozent. Besonders besorgniserregend ist der Einfluss künstlicher Intelligenz auf potenzielle Cyberangriffe, was die Notwendigkeit verstärkter Sicherheitsmaßnahmen verdeutlicht. Der Klimawandel rückt ebenfalls stärker in den Fokus und erreicht erstmals Platz 5 der globalen Risikoliste.

