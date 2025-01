EQS-News: Heliad AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Heliad AG: Nelly schließt EUR 50m Series B Finanzierungsrunde ab, um Finanzprozesse im Gesundheitswesen zu revolutionieren



15.01.2025

Berlin, 15. Januar 2025 - Nelly Solutions, eines der am schnellsten wachsenden Health- und Fintech-Unternehmen Europas, hat erfolgreich eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Euro abgeschlossen. Mit diesem Kapital wird das Unternehmen seine Mission beschleunigen, das europäische Gesundheitswesen zu digitalisieren und die Finanz- und Verwaltungsprozesse medizinischer Einrichtungen effizienter zu gestalten. Die Runde wurde von Cathay Innovation angeführt, begleitet von Notion Capital sowie den bestehenden Investoren b2venture, Lakestar, Motive Ventures, arc investors - und Heliad, die bereits seit Dezember 2022 über ihre neu integrierte Frühphasenstrategie Collective Ventures in Nelly investiert sind. Die Finanzierung unterstreicht das Potential der innovativen Nelly Plattform, die bereits in über 1.200 medizinischen Praxen eingesetzt wird und den Patienten eine vollständig digitale, reibungslose Erfahrung bietet - von der Anmeldung bis zur Bezahlung. Ziel ist es, die Produktentwicklung voranzutreiben, geografisch zu expandieren und die Marktführerschaft in Deutschland weiter auszubauen. Dringender Bedarf an Digitalisierung im Gesundheitswesen Laut einer Erhebung des Bundesverbands Gesundheits-IT (bvitg) aus dem Jahr 2024 können durch den Einsatz digitaler Lösungen in Arztpraxen und Krankenhäusern jährlich bis zu 6,4 Milliarden Euro eingespart werden. Besonders groß ist das Einsparpotenzial im Bereich der Verwaltung und Abrechnung, wo effiziente digitale Prozesse bis zu 30 % der Kosten reduzieren können. Nelly bietet mit seinem Financial Operating System (FinOS) und der Patient Experience Platform Lösungen, die genau diese Herausforderungen adressieren. Durch die Integration mit Praxisverwaltungssystemen optimiert die Plattform Arbeitsabläufe wie Patientenaufnahme, Dokumentenmanagement und Zahlungsabwicklung, was sowohl für Ärzte als auch Patienten Zeit und Ressourcen spart. Expansion und Produktentwicklung im Fokus Seit der letzten Finanzierungsrunde hat Nelly seine Kundenbasis mehr als verdoppelt und digitalisiert Prozesse für über 2 Millionen Patienten. Das neue Kapital wird genutzt, um das Produktportfolio weiterzuentwickeln und in neue europäische Märkte einzutreten. Jüngst expandierte Nelly nach Italien, wo ähnliche strukturelle Herausforderungen in der Gesundheitsverwaltung bestehen. "Die Unterstützung unserer Investoren zeigt nicht nur das Vertrauen in unser Team und Geschäftsmodell, sondern auch in unsere Fähigkeit, die Effizienz im Gesundheitswesen zu steigern und den Patienten ein besseres Erlebnis zu bieten", sagt Niklas Radner, Mitgründer und CEO von Nelly. "Unser Ziel ist es, den administrativen Aufwand zu minimieren und die größte Fintech-Plattform im Gesundheitswesen zu werden." Jacky Abitbol, Managing Partner bei Cathay Innovation, kommentiert: "Die Verbesserung der Effizienz im Gesundheitswesen ist eine unserer zentralen Investitionsthesen. Nelly hat das Potenzial, die führende Finanzplattform für medizinische Praxen in Europa zu werden. Wir freuen uns darauf, ihre internationale Expansion zu unterstützen." Itxaso del Palacio, General Partner bei Notion Capital, fügt hinzu: "Nelly kombiniert Software- und Fintech-Expertise auf einzigartige Weise und ist hervorragend positioniert, um ein Marktführer in diesem Bereich zu werden. Wir sind stolz, Teil dieser Reise zu sein." Über Nelly Solutions

Nelly revolutioniert das Erlebnis für Patienten und medizinische Fachkräfte, indem administrative Prozesse und Zahlungsströme im Gesundheitswesen automatisiert werden. Gegründet im Jahr 2021 von Niklas Radner, Lukas Eicher, Rasmus Schults und Laurids Seibel, verfolgt das Berliner Startup das Ziel, die administrative Belastung für Ärzte, medizinisches Personal und Patienten zu minimieren. Als erster Anbieter von digitalem Factoring in der DACH-Region bietet Nelly eine umfassende Lösung, die nicht nur die Digitalisierung von Patientendaten ermöglicht, sondern auch das Forderungsmanagement in medizinischen Praxen automatisiert. Die Plattform bietet einen vollständig DSGVO-konformen digitalen Prozess, von der Patientenaufnahme bis zur Zahlung - alles mit nur einem Klick. Eine nahtlose Integration mit bestehenden Praxisverwaltungssystemen und eine benutzerfreundliche Bedienung ermöglichen es Patienten, alles sicher und effizient über ihr Smartphone zu verwalten. Nelly hat bereits 30 Millionen Papierdokumente digitalisiert und über 2 Millionen Patienten digital verarbeitet, wodurch durchschnittlich 10 Minuten pro Patient eingespart werden. Dies entspricht Hunderttausenden von eingesparten Stunden im Gesundheitssektor. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.getnelly.de/ . Über Heliad

Heliad (ISIN: DE0001218063 / Ticker: A7A) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.heliad.de und folgen Sie uns auf LinkedIn.



Kontakt

Heliad AG

Tel: +49 69 719 12 80 00

E-Mail: investor-relations@heliad.com



