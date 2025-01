EQS-News: Heliad AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Heliad investiert via Collective Ventures in Gaia, die Zugang zu bezahlbarer Kinderwunschbehandlung anbieten



28.01.2025

Frankfurt am Main, 28. Januar 2025 - Die Frankfurter Beteiligungsgesellschaft Heliad AG hat über ihre Frühphasen-Investitionsstrategie Collective Ventures an der Finanzierungsrunde von Gaia teilgenommen. Gaia konnte in der von Valar Ventures angeführten Runde USD 15m einsammeln. Bestehende Investoren wie Atomico, Kindred, Seedcamp und Clocktower nahmen ebenfalls erneut an der Finanzierungsrunde teil. Gemeinsam mit Valar Ventures schließt sich Heliad der Mission des Unternehmens an, den bezahlbaren Zugang zu Fruchtbarkeitsbehandlungen für alle zu ermöglichen. Gaia: Familiengründung bezahlbar für die Gesellschaft in ihrer gesamten Breite Weltweit stehen jedes Jahr 10 Millionen Menschen vor einem unerfüllten Wunsch, Kinder zu bekommen. Doch nur 13% von ihnen können aufgrund von Kosten, Stigmata und der Komplexität der Behandlungen die notwendige Unterstützung in Anspruch nehmen. Gaia begegnet diesem Problem mit einem ganzheitlichen Ansatz für Fruchtbarkeitsbehandlungen. Das Angebot umfasst unter anderem Eizell- und Embryoneneinfrierung, IUI, IVF, gemeinsame Mutterschaft, Spender-Eizellen und -Sperma sowie künftig auch Leihmutterschaft und Adoption. Das einzigartige, ergebnisorientierte Finanzierungsmodell von Gaia reduziert finanzielle Risiken für die Patient:innen, indem Zahlungen an erfolgreiche Ergebnisse gekoppelt werden. Mithilfe einer KI-gestützten Lösung, die eine Prognosegenauigkeit von 90% bietet, maximiert Gaia die Erfolgschancen bei Behandlungen und sorgt gleichzeitig für effiziente Kosten. Mitglieder zahlen nur für Ergebnisse, nicht für erfolglose Behandlungszyklen - ein Modell, das finanzielle Anreize mit Erfolgen in Einklang bringt. Basierend auf Millionen von Patientendaten aus 155 Nationen und vier Kontinenten wird Gaias KI kontinuierlich optimiert, während mehr Familien gegründet werden. Erfolgsmodell mit messbarer Wirkung Seit dem Start im Jahr 2022 hat Gaia beachtliche Ergebnisse erzielt: Alle 2,6 Tage wird ein Baby geboren. Dank der neuen Partnerschaft mit Valar Ventures konzentriert sich Gaia nun auf den Ausbau seiner Aktivitäten in den USA, dem größten Fruchtbarkeitsmarkt weltweit mit einem Volumen von USD 20mrd. Gaias Finanzierungsmodell reduziert die Behandlungskosten um bis zu 50%, erweitert den Zugang und könnte den Markt um das Fünffache vergrößern. "Gaia definiert Fruchtbarkeitsversorgung neu, indem es die kritischen Herausforderungen der Bezahlbarkeit mit einem ergebnisorientierten Modell löst, das Patient:innen, Kliniken und Versicherungen gleichermaßen stärkt", sagt Julian Kappus, Co-CEO von Heliad. "Wir sehen diese Partnerschaft als spannende Möglichkeit, eng mit dem Gaia Team zusammenzuarbeiten, um unsere komplementären Kompetenzen einzubringen und die komplexen finanziellen Aspekte ihres innovativen Modells weiterzuentwickeln." Investition zur Förderung von Expansion und Innovation Das zusätzliche Kapital soll Gaia dazu dienen: Die Expansion in den USA voranzutreiben und zusätzliche Dienstleistungen wie Leihmutterschaft und Adoption anzubieten, um das gesamte Spektrum an Kinderwunschbehandlungen abzudecken.

Die KI-Fähigkeiten weiterzuentwickeln, um Behandlungsergebnisse und Kundenzufriedenheit weiter zu verbessern.

Die Partnerschaften mit Kliniken und Versicherern zu stärken, um auch unterversorgten Bevölkerungsgruppen den Zugang zu ermöglichen. Über Heliad Heliad (ISIN: DE0001218063 / Ticker: A7A) ist eine börsennotierte Investment Gesellschaft mit dem Ziel sowohl Unternehmer als auch Investoren gleichermaßen zu unterstützen. Die Gesellschaft investiert in marktführende Unternehmen, unabhängig von Sektor und regionaler Herkunft, mit der Absicht, die nächste Wachstumsphase anzutreiben. Heliad unterstützt als börsennotierte Gesellschaft mit einem starken Team und strategischen Partnern Unternehmen vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur von Heliad, unabhängig von den üblichen Finanzierungslaufzeiten zu agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich der Größe der Investments. Weitere Informationen über uns finden Sie unter www.heliad.de und folgen Sie uns auf LinkedIn.

