BMW AKTIE | Analyse und Einschätzung für Investoren

BMW AKTIE

Wo steht die BMW Aktie

Die Nachfrage nach vollelektrischen Autos nahm Ende des letzten Jahres in Deutschland, aber auch in Europa übergeordnet ab. Dieser Nachfragerückgang trifft alle Automobilhersteller. Dennoch wird es auch zukünftig eine verstärkte Ausrichtung auf die Elektromobilität geben. BMW fokussiert sich in der Technologie auf die Connectivity, also auf die Vernetzung von Fahrzeugen. Der Aspekt der künstlichen Intelligenz wird auch in diesem Segment zu Technologiesprüngen führen, aber auch hier sind Kooperationen, ähnlich wie bei der Brennstoffzellenentwicklung, denkbar und möglich.

Chartcheck - Betrachtung im Monatschart:

Die Aktie hat im April 2024 das Allzeithoch (105,60 EUR) formatieren können. Dieses Hoch wurde in den Folgemonaten sukzessive und konsequent abverkauft. Es hat sich im Handelsverlauf zwar im August eine Erholung eingestellt, diese hatten aber einen moderaten Charakter und keine Substanz. Erst im Dezember ist eine deutlichere Entlastungsbewegung erkennbar. Das Monatschart kann aktuell als neutral - bärisch interpretiert werden. Dennoch hat das Papier seit dem Hoch 2024 aktuell über 30 EUR bzw. 32 Prozent an Wert verloren.

Im Monatschart ist erkennbar, dass die Aktie zunächst unter die SMA20 (aktuell bei 85,33 EUR) gelaufen ist, die keine nennenswert Unterstützung geboten hat. An der SMA50 (aktuell bei 78,35 EUR) konnte sich das Wertpapier im August zunächst stabilisieren, gab diesen Support dann aber auch auf. Im letzten Monat konnte sich das Papier über das 50 - Retracement zurückschieben, was schon einmal ein Achtungserfolg ist...

