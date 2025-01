FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.01.2025 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 700 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 120 (125) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 375 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 128 (135) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS LIONTRUST ASSET PRICE TARGET TO 450 (500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 213 (216) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3292 (3127) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS PEARSON TO 'MARKET-PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 1330 (1225) PENCE - BERNSTEIN RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN RAISES RELX PRICE TARGET TO 4160 (3980) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 450 (550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PERSIMMON TO 'BUY' (HOLD) - EXANE BNP RAISES DELIVEROO TO 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 165 (185) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 380 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 64 (63) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN STARTS UNITE GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1169 PENCE - JEFFERIES RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1075) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 310 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JD SPORTS PRICE TARGET TO 97 (105) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 610 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1150 (1175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES AUCTION TECHNOLOGY GROUP ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2310 (2290) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASOS PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FRESNILLO PRICE TARGET TO 900 (850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3025 (2975) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ANGLO AMERICAN TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 2200 PENCE - RBC CUTS ANTOFAGASTA TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 1600 PENCE - RBC CUTS GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1170 (1200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES JUST GROUP PRICE TARGET TO 190 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES THE GYM GROUP PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'SECTOR PERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob