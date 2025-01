NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius angesichts der bankeigenen "Healthcare Conference" auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41,90 Euro belassen. Vorstandschef Michael Sen habe sich am Dienstag zur Geschäftsentwicklung des Gesundheitskonzerns geäußert, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sen habe gesagt, dass der Gegenwind für die Margen nach dem Auslaufen der Energieentlastung kaum durch höhere Erstattungen ausgeglichen werden könne. Daher müsse die Effizienz gesteigert werden, was wohl einige Zeit in Anspruch nehmen dürfte. Adlington rechnet nun damit, dass der Margennachteil erst im Jahr 2026 vollständig ausglichen sein dürfte./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 02:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 02:56 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785604