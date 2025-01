NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Asos auf "Hold" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Die. Schließung eines Warenhauses in Atlanta sei keine große Überraschung, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn 2023 habe der Online-Modehändler bereits ein Großlager in Lichfield in Großbritannien eingemottet. Allerdings werde Asos das investierte Kapital abschreiben müssen./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 02:48 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 02:48 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0030927254