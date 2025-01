HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos auf "Buy" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Mit der Schließung eines großen Warenhauses in den USA dürfte die Auslieferung von Produkten am Tag nach der Bestellung für US-Kunden Vergangenheit sein, schrieb Analystin Anne Critchlow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Schätzungen nehme er aber noch keine Änderungen vor, mit der Ausnahme einer Abschreibung getätigter Investitionen./bekVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 07:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0030927254