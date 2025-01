Die Südzucker-Aktie fristet seit Längerem ein trauriges Dasein. Das Hauptproblem ist die schwierige Lage am Zuckermarkt. Am Mittwoch verbessert sie sich leicht und steht aktuell bei 10,30 €, damit erreicht sie wieder das Niveau von Mitte 2008. Was ist hier zu erwarten? Lage am Zuckermarkt bleibt angespannt 2017 wurden die Zuckerquoten in der EU aufgehoben, seitdem gelten die Bedingungen des freien Wettbewerbs auch in der EU. Der Zuckerpreis ist abhängig ...

