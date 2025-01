NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers angesichts der bankeigenen "Healthcare Conference"auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65,90 Euro belassen. Vorstandschef Bernd Montag habe sich am Dienstag zur Geschäftsentwicklung des Medizintechnikkonzerns geäußert, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kommentare zu China seien weiterhin vorsichtig gewesen. Zudem bekräftigte Montag seine Erwartung eines schwachen ersten Geschäftshalbjahres 2024/25. Er rechne mit mehr Stabilität im zweiten Halbjahr. Außerhalb Chinas schienen die Marktbedingungen in Ordnung zu sein./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 03:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 03:42 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000SHL1006