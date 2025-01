© Foto: BlackRock - picture alliance / dpa | BlackRock

Der größte Vermögensverwalter der Welt sammelt riesige Summen für seine ETF-Produkte ein. Auch das Geschäft mit Übernahmen läuft besser als erwartet. Die Aktie legt am Mittwoch vorbörslich kräftig zu,Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat 2024 ein Rekordvolumen von 641 Milliarden US-Dollar an Nettozuflüssen verzeichnet. Damit unterstreicht das Unternehmen seine globale Marktführerschaft in Aktien- und Anleihenfonds, ETFs sowie in der schnell wachsenden Sparte alternativer Anlagen. Das Highlight des vergangenen Jahres war der Bitcoin-ETF, der mit über 50 Milliarden US-Dollar verwaltetem Vermögen voll eingeschlagen ist. Auch die Finanzkennzahlen überzeugten: Der Quartalsumsatz stieg …