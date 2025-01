Frankfurt am Main (ots) -Die AGF Videoforschung GmbH und Netflix haben eine Kooperation vereinbart, um die Integration von Netflix in das AGF-System zu prüfen. Ziel ist es, die Nutzung von Inhalten des Streamingdienstes nach den gleichen Kriterien wie die unter aktiver AGF-Messung stehenden Inhalte der lokalen Anbieter abzubilden. Dadurch soll eine Vergleichbarkeit über alle Distributionskanäle hinweg ermöglicht werden.Netflix und die AGF werden Lösungen für eine direkte Teilnahme an der aktiven AGF-Videostreaming-Messung sowie eine Integration in den AGF Reach Planner prüfen."Streaming-Dienste sind ein zentraler Bestandteil der heutigen Medienlandschaft. Die Kooperation mit Netflix ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Bewegtbildnutzung in Deutschland noch umfassender und transparenter darzustellen. Wir schätzen die Offenheit von Netflix sehr, sich mit einer neutralen Messung zu befassen und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit, so Kerstin Niederauer-Kopf, Vorsitzende der Geschäftsführung der AGF Videoforschung GmbH."Über die AGF Videoforschung GmbH (www.agf.de)Die AGF Videoforschung GmbH ist ein Unternehmen für neutrale Bewegtbildforschung. Die AGF erfasst kontinuierlich und quantitativ die Nutzung von Bewegtbildinhalten in Deutschland und wertet die erhobenen Daten aus. Sie entwickelt ihr Instrumentarium mit einem mehrstelligen jährlichen Millionenbetrag kontinuierlich weiter, um dem Markt täglich verlässliche Daten über die Nutzung von Bewegtbildinhalten zu liefern. Dabei steht die AGF im engen Austausch mit allen Marktpartnern, darunter Lizenzsender, Werbungtreibende und Mediaagenturen.Über NetflixNetflix ist mit 283 Millionen zahlenden Mitgliedern in über 190 Ländern einer der größten Entertainment-Dienste weltweit und bietet Zugriff auf eine große Auswahl vielfältiger Serien, Filme, Dokumentationen, Reality- und Comedy-Formate sowie Mobile Games in zahlreichen Sprachen. Mitglieder können die Wiedergabe der Inhalte jederzeit und überall unbegrenzt starten, unterbrechen und fortsetzen sowie ihr Abo zu jedem Zeitpunkt ändernPressekontakt:AGF VIDEOFORSCHUNG GMBHGärtnerweg 4-8D-60322 Frankfurt am MainT +49 69 955 260-55F +49 69 955 260-60presse@agf.de | www.agf.dePressekontakt NetflixSteffen Wist | swist@netflix.comOriginal-Content von: AGF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105855/5949875