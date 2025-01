Die Zalando SE verzeichnet bedeutende Veränderungen in ihrer Aktionärsstruktur, während der Aktienkurs weiterhin volatil bleibt. Die DWS Investment GmbH hat am 9. Januar 2025 die Meldeschwelle von 3 Prozent überschritten und hält nun einen Anteil von 3,01 Prozent an dem Modehändler, was 7.940.597 Stimmrechten entspricht. Diese Entwicklung erfolgt in einer Phase, in der die Zalando-Aktie zwischen markanten Kursschwankungen navigiert, wobei der aktuelle Kurs von 28,20 EUR deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 35,87 EUR liegt.

Analysteneinschätzung und Zukunftsaussichten

Die Experten bleiben trotz der Kursschwankungen optimistisch und setzen ein durchschnittliches Kursziel von 35,36 EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,02 EUR, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hindeutet. Bemerkenswert ist auch die Erholung gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR, was das Potenzial des Unternehmens unterstreicht.

Anzeige

Zalando-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Zalando-Analyse vom 15. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Zalando-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Zalando-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Zalando: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...