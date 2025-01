Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG

15.01.2025 / 15:05 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu pferdewetten.de AG



Unternehmen: pferdewetten.de AG

ISIN: DE000A2YN777



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 15.01.2025

Kursziel: 6,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA, Ingo Schmidt

Kapitalerhöhung mit deutlichem Abschlag und weiterhin fehlendes Testat verdeutlichen angespannte Lage



Die pferdewetten.de AG hat am Freitag nach Börsenschluss weitere Kapitalmaßnahmen sowie die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung angekündigt. Laut der Meldung ist beabsichtigt, im ersten Schritt eine Kapitalerhöhung um 1,19 Mio. neue Aktien mit Bezugsrecht zu einem Preis von 2,50 EUR je Aktie durchzuführen (Abschlag von rund 43% auf den Schlusskurs vom Freitag). Der Bezugszeitraum für die ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigten Aktien steht derzeit noch nicht fest. Zudem plant das Unternehmen, auf der außerordentlichen Hauptversammlung ein neues genehmigtes Kapital zu beschließen. Aus diesem soll anschließend eine weitere Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 2,4 Mio. EUR durchgeführt werden. Auch für diese Kapitalerhöhung ist ein Bezugspreis von 2,50 EUR je Aktie vorgesehen, wobei das gesetzliche Bezugsrecht gewährt wird.

Laut der Ad-hoc-Meldung befindet sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einer Investorengruppe, die beide Maßnahmen über eine Backstop-Vereinbarung unterstützen soll. Diese sieht die Zeichnung von bis zu 2 Mio. Aktien (5 Mio. EUR) vor. Sofern die Vereinbarung zustande kommt, plant das Unternehmen durch Absprachen mit bestehenden Aktionären sicherzustellen, dass die entsprechenden Aktien durch die Backstop-Investoren gezeichnet werden können.



Die Mittelverwendung aus den geplanten Kapitalerhöhungen soll der Finanzierung des Geschäftsbetriebs sowie der Rückzahlung von Verbindlichkeiten dienen. Dabei dürfte es sich insbesondere um das im Dezember 2023 aufgenommene Darlehen in Höhe von 3 Mio. EUR handeln, das bis zum 28. Februar 2025 läuft und mit 12% p.a. verzinst wird. Darüber hinaus entstehen dem Unternehmen laut Meldung weiterhin erhöhte Prüf- und Beratungskosten im Zusammenhang mit dem noch ausstehenden Testat für den Jahresabschluss 2023. Die avisierte Summe von 5 Mio. EUR aus der Backstop-Vereinbarung soll den Liquiditätsbedarf des Konzerns für 2025 decken und außerdem die Rückführung der Darlehen ermöglichen.

Fazit: Nachdem das Unternehmen erst im Oktober eine Wandelanleihe in Höhe von 5 Mio. EUR begeben hat, verdeutlichen die nun angekündigten Kapitalmaßnahmen sowie der deutliche Abschlag zum aktuellen Kursniveau und unserem Fair Value die weiterhin herausfordernde operative Lage. Auch wenn dem Unternehmen derzeit außergewöhnliche Kosten entstehen, deutet der anhaltende Liquiditätsbedarf auf eine nach wie vor schwache Profitabilität des Retail-Geschäfts hin - insbesondere da das Management deutliche Kostenreduktionen für 2025 angekündigt hat. Auf Basis der bislang veröffentlichten Zahlen (Q3 Bericht steht derzeit ebenfalls noch aus) erschließt sich diese Entwicklung nur bedingt und dürfte mit den nun über 200 Shops weit hinter der ursprünglichen Erwartung hinterhinken. Entsprechend haben wir unsere Prognosen erneut gesenkt und gehen davon aus, dass das Unternehmen das Expansionstempo drosseln wird, um die Profitabilität so schnell wie möglich wiederzuerlangen. Zudem haben wir die geplanten Kapitalmaßnahmen in unsere Modellierung aufgenommen, um deren Auswirkungen auf unser Kursziel zu berücksichtigen. Daraus ergibt sich ein neues DCF-basiertes Kursziel von 6,00 EUR. Aufgrund der anhaltenden Unwägbarkeiten belassen wir unser Rating weiterhin auf 'Halten'.

