Monheim am Rhein (ots) -Benutzerfreundlich, sicher, stabil und langlebig - wer auf Apple-Systeme setzt, hat besondere Ansprüche an seine Soft- und Hardware. Gibt es dann aber doch Probleme, ist es oft nicht leicht, einen spezialisierten IT-Service zu finden. In Nordrhein-Westfalen hat sich Frank Samirae vor beinahe 20 Jahren auf einen umfassenden Support für das Apple-Ökosystem spezialisiert. Was Privatkunden, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen von den Apple-Experten des EDV-SERVICE Samirae erwarten können und warum gemischte Netzwerke im Trend liegen, erfahren Sie hier.Es besteht kein Zweifel, dass Microsoft Windows den Markt dominiert - doch viele Nutzer bevorzugen die Apple-Systeme aufgrund ihrer hohen Qualität und ihrer besseren Effizienz. Das gilt für Privatpersonen, die auf intuitive Bedienbarkeit und Komfort Wert legen, für Unternehmen, denen es um optimale Arbeitsumgebungen und hohe Systemsicherheit geht und auch für öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Universitäten oder Kreativ- und Designabteilungen städtischer Institutionen. Wenn es sich dann aber um Reparaturen oder die Einrichtung komplexer Netzwerkumgebungen dreht, fällt auf, dass es mit dem Support in der Region nicht besonders gut aussieht. "Tatsächlich tendiert die überwiegende Zahl der IT-Services dazu, sich auf Windows zu konzentrieren", sagt Frank Samirae vom EDV-SERVICE Samirae. "Das hat etwas mit dem deutlich größeren Marktanteil im Bereich von Geschäftsanwendungen und IT-Infrastrukturen zu tun. Es ist aber auch so, dass eine Spezialisierung auf Apple einen höheren Aufwand bei der Weiterbildung bedeutet, den viele ganz einfach scheuen. Wirklich eng wird es für die Nutzer allerdings, wenn es um gemischte Systeme aus Apple und Windows geht, denn die erfordern ein besonderes Know-how.""Wir haben uns auf das Apple-Ökosystem spezialisiert, weil uns die Produkte immer wieder überzeugen. Dabei betreuen wir auch gern ältere Systeme, die ein wenig mehr Aufmerksamkeit benötigen. Darüber hinaus sind wir mit unserem Team gleichzeitig in den Bereichen Windows und Linux bestens aufgestellt, was es uns ermöglicht, Hybridumgebungen zu schaffen, die gerade in der Wirtschaft im Trend liegen", fügt der IT-Experte hinzu. Seit knapp 20 Jahren unterstützt Frank Samirae seine Kunden in ganz Nordrhein-Westfalen von seinem Hauptsitz in Monheim am Rhein aus bei allen Fragen rund um die IT. Die Spezialisten des EDV-SERVICE Samirae arbeiten mit Fernzugriff oder direkt vor Ort bei Privatpersonen, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen. Zusätzlich gibt es ein Ladenlokal in Bergisch Gladbach, in dem Geräte persönlich zur Reparatur abgegeben oder gekauft werden können. Die Geschäfts- und Privatkunden vertrauen dem Service vor allem, weil sie wissen, dass Frank Samirae nicht nur ihre Probleme löst, sondern auch zukunftssichere Lösungen bietet.Kompetenter IT-Support für alle Systeme: EDV-SERVICE Samirae bietet maßgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und PrivatkundenDer EDV-SERVICE Samirae hat sich in den vergangenen 20 Jahren eine umfassende Expertise in allen Belangen rund um Apple-Produkte erarbeitet. Die IT-Spezialisten kümmern sich dabei um Netzwerktechnik, Hardware, Software, Virenschutz und Telefonie, wobei sie ihre Dienstleistungen für die gesamte Apple Produktpalette von den Notebooks über die Mobiltelefone und Pads bis zu Apple TV und Time Capsule anbieten. Das Team um Frank Samirae ist immer dann gefragt, wenn es um Reparaturen, Upgrades, den Bezug von seltenen Ersatzteilen für ältere Apple-Geräte und im Besonderen um die Einrichtung komplexer Hardware- und Softwarelösungen geht. "Im Geschäftsbereich betreuen wir nicht nur Kunden, die auf die modernste Apple-Technologie setzen, sondern auch solche, die aus spezifischen Gründen auf ältere Apple-Systeme angewiesen sind", erzählt Frank Samirae. "Das ist in manchen Fällen durchaus eine Herausforderung, doch wir finden eine Lösung, wo andere längst aufgegeben haben."Die IT-Experten vom EDV-SERVICE Samirae sind aber nicht nur im Apple-Bereich zu Hause. Die Firma bietet ebenso zuverlässigen Support für PC-Systeme unter Windows oder Linux, Netzwerkumgebungen und Internetdienste. Neben Privatkunden und öffentlichen Einrichtungen wendet sich der Service vor allem an kleine und mittelständische Firmen, die professionelle Unterstützung beim Aufbau und bei der Wartung ihrer IT-Systeme wünschen. Die Spezialisten optimieren IT-Lösungen nach den Bedürfnissen ihrer Kunden und betreuen neben der unmittelbaren IT-Infrastruktur auch Webserver, Telefonanlagen und alle anderen damit in Verbindung stehenden Komponenten. Häufig geht es um branchenspezifische Systemlösungen, die einen zuverlässigen und fachlich versierten Partner erfordern. "Unsere Kunden schätzen, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Wir lösen die Probleme schnell und effektiv - egal, ob es sich um Apple oder ein anderes System handelt", betont Frank Samirae. "Dabei setzen wir stets auf eine verständliche Sprache und vermeiden unnötiges Fachvokabular, damit die Kunden auch wirklich alles verstehen."Hybridumgebungen: Der EDV-SERVICE Samirae bringt Apple und Windows zusammenDer ganzheitliche Ansatz ist auch von Vorteil, wenn es sich um die Einrichtung und Betreuung von gemischten Netzwerken dreht, die gerade in der Wirtschaft gegenwärtig im Trend liegen. "Hybridumgebungen werden aus verschiedenen Gründen favorisiert", erklärt Frank Samirae. "Vor allem möchten die Unternehmen die Stärken beider Systeme nutzen. Sie können beispielsweise für den mobilen Gebrauch auf Apple setzen, während es bei den festen Arbeitsstationen bei Windows bleibt. Häufig sollen auch einzelne Abteilungen, deren Aufgaben beispielsweise im Bereich Design liegen, mit Apple-Produkten ausgestattet werden. Es kommt dazu, dass viele Unternehmen eine spezifische Software nutzen, die einen kompletten Umstieg auf Apple nicht erlaubt. Nicht zuletzt spielt natürlich auch die Kostenfrage eine Rolle, denn es kann ja nicht sinnvoll sein, funktionstüchtige Hardware auszusortieren, vielmehr wird sie nach und nach ersetzt."Mit ihrer umfassenden Praxiserfahrung können die IT-Spezialisten vom EDV-SERVICE Samirae ihren Kunden dabei helfen, Windows- und Apple-Systeme zu integrieren. Dabei kommt es letztlich darauf an, verlässliche Lösungen zu schaffen. Schließlich kann ein Unternehmen nur dann von den Vorteilen beider Welten profitieren, wenn die IT-Landschaft so aufgebaut ist, dass alles reibungslos läuft.Eine IT-Quick-Reaction-Force für NRWZusätzlich zu den beschriebenen Dienstleistungen bietet der EDV-SERVICE Samirae einen Notdienst-Service an: Wenn es einmal eilt, ist Frank Samirae mit seinem Team auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten zur Stelle. Das gilt für Tag und Nacht genauso wie für Wochenenden und Feiertage. "Wir wissen, wie kritisch IT-Ausfälle vor allem für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sein können. Daher ist unser Notdienst darauf ausgerichtet, in kürzester Zeit zu reagieren, um den Schaden zu beheben", versichert Frank Samirae abschließend. "Diese schnelle Reaktionsfähigkeit macht uns zu einer Art Quick-Reaction-Force für IT-Notfälle." Pressekontakt:EDV-SERVICE SamiraeGeschäftsführer: Frank SamiraeE-Mail: mail@edvsamirae.deWebsite: https://www.edvsamirae.de/Original-Content von: EDV-SERVICE Samirae, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177798/5949939