Berlin - Das BSW will mit seiner geplanten Stiftung in den Bereichen "Entmilitiarisierung" und "Konfliktbeseitigung" forschen. Das geht aus der Satzung der "Stiftung für Frieden, Vernunft und Gerechtigkeit" hervor, über welche die FAZ berichtet.Laut BSW-Schatzmeister Ralph Suikat soll die Stiftung mit eigenen Themen "in die Gesellschaft" hineinwirken. Der ehemalige Linken- und nun BSW-Politiker Jochen Flackus sowie der Rechtsanwalt Hans Haarmeyer werden die Vorstände der Stiftung, die in den kommenden Wochen als Verein eingetragen werden soll.Neben Suikat und den beiden Vorständen sind auch Oskar Lafontaine, Sahra Wagenknecht sowie die BSW-Landesvorsitzende im Saarland, Astrid Schramm, Gründungsmitglieder. Laut Satzung finanzieren Mitgliederbeiträge, Spenden und Zuschüsse die Stiftung.