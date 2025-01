Update: Altiplano Metals - Abbau auf Santa Beatriz soll 1.000 Tonnen pro Monat erreichen

Anzeige / Werbung Es geht weiter voran. Schon in der ersten Januarwoche hatte Altiplano 300 Tonnen Material von Santa Beatriz entnommen. Altiplano Metals (WKN A2JNFG / TSXV APN) legt 2025 weiterhin ein hohes Tempo vor. Jetzt gibt man bekannt, dass die Entnahme von Großproben aus der historischen Santa Beatriz Mine in Chile begonnen hat! Die Eisenoxid-, Kupfer- und Goldmine liegt in rund 45 Kilometern Entfernung zu La Serena in dem südamerikanischen Land und nur 13 Kilometer von Altiplanos Verarbeitungsanlage El Peñón. Wie CEO Alastair McIntyre betont, sind die Mineralogie der Aderstruktur und die Nähe zu El Peñón ideal, um die Verarbeitungskapazität der Anlage zu nutzen. Neben der Entnahme der Proben, so Herr McIntyre, steht jetzt die Durchführung detaillierterer Untersuchungen an, um weitere Entwicklungen untertage zu stützen. Draufsicht auf das Gebieter der Santa Beatriz-Mine; Die Entscheidung, die Lagerstätte Santa Beatriz zu erschließen, einschließlich der Entnahme von Großproben, basiert nicht auf einer Machbarkeitsstudie über Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Realisierbarkeit nachweist, und es besteht eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich der wirtschaftlichen und technischen Risiken eines Scheiterns im Zusammenhang mit jeder potenziellen Produktionsentscheidung.; Quelle: Altiplano Minerals Altiplano konzentriert sich mit der bereits angelaufenen Gewinnung der Großprobe auf den westlichen Teil des historischen Minengebiets. Dort hat in der ersten Januarwoche bereits 300 Tonnen abgebaut. Dem Team geht es dabei vor allem darum, mineralisiertes Material aus der Aderstruktur zu gewinnen, die über den zuvor abgebauten Bereichen liegt. In diesem Bereich, so das Unternehmen, wurden unter anderem 2,45 Meter mit 3,65% Kupfer, 0,29 g/t Gold und 26,97% Eisen nachgewiesen, darunter eine Probe über 1,08 Meter, die 8,08% Kupfer, 0,63g/t Gold und 39,49% Eisen enthielt. Altiplano Metals hatte davon bereits im Mai 2024 berichtet. Untertagebegehung von Santa Beatriz; Quelle: Altiplano Metals Bohrprogramm soll weitere Entwicklung stützen Man plant, erst einmal 500 Tonnen Material pro Monat zu entnehmen und diesen Wert dann auf bis zu 1.000 Tonnen pro Monat zu steigern, während die Bewertung des Produktionspotenzials und der Ausweitung der Mine abgeschlossen wird. Erste Material soll von Santa Beatriz dann Ende des Monats ausgeliefert werden. Die weitere Entwicklung der Mine, mit der Altiplano Zugang zu der Aderstruktur in größeren Tiefen erhalten will, soll durch ein Diamantkernbohrprogramm unterstützt werden, das das Unternehmen bereits entwickelt. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)! Disclaimer: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung möglicher Kursentwicklungen zu verstehen. Darüber hinaus ersetzen sie in keiner Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf der besprochenen Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um einen werblich/journalistischen Text. Leser, die auf der Grundlage der hier bereitgestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen oder Transaktionen durchführen, tun dies ausschließlich auf eigenes Risiko. Es besteht kein Vertragsverhältnis zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern bzw. den Nutzern ihrer Angebote, da sich unsere Informationen nur auf das Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers beziehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist mit hohen Risiken verbunden, die zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, eine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Altiplano Metals halten und daher ein Interessenkonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich auch das Recht vor, jederzeit Aktien der Gesellschaft zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Altiplano Metals für die Berichterstattung über das Unternehmen entlohnt. Dies ist ein weiterer klarer Interessenkonflikt. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002058432,CA02156R1082

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )