Noch nie wurden in Deutschland so viele Windenergieanlagen neu genehmigt und erhielten Zuschläge wie 2024. Die Branchenverbände fordern jetzt die Umsetzung eines neuen Strommarktdesigns. Noch nie erhielten in Deutschland so viele Windenergie-Anlagen neue Genehmigungen wie 2024. Darüber berichteten der Bundesverband der Windenergie (BWE) und der VDMA Power Systems in ihrer Bilanz für das abgelaufenen Jahr. Demnach erhielten in Deutschland insgesamt 2.405 Windenergie-Anlagen (WEA) an Land 2024 eine ...

