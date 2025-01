NEW YORK (dpa-AFX) - Auftakt nach Maß in die US-Berichtssaison: Mit Goldman Sachs, JPMorgan, Citigroup und Wells Fargo haben Großbanken der Vereinigten Staaten am Mittwoch die Anleger mit ihren Geschäftszahlen überzeugt. Bis auf die Citigroup notieren die Aktien von ihren Höchstkursen nicht weit entfernt.

Wells Fargo hatte die Erwartungen übertroffen und optimistische Signale für das gerade angelaufene Jahr gesendet. Beeindruckende Resultate, hieß es von Evercore ISI dazu, wobei die Analysten den Ausblick auf 2025 lobten dank besserer Nettozinserträge. Die Papiere gewannen 5,2 Prozent.

Über den Prognosen lagen auch die anderen drei Banken. Dabei verdiente JPMorgan sogar so viel wie noch nie, doch der Aktienkurs hinkte mit plus 0,9 Prozent dem Zuwachs der anderen Häuser hinterher.

Citigroup stiegen um mehr als 6 Prozent. Die Analysten der UBS sehen vor allem im 20 Milliarden Dollar schweren Aktienrückkaufprogramm einen starken Kurstreiber.

Goldman Sachs profitierte beim starken Ergebnisanstieg vor allem vom Gewinneinbruch im Jahr davor. Mit plus 5,9 Prozent führten Goldman den Leitindex Dow an.

Zudem verteuerten sich am Mittwoch die Titel des Vermögensverwalters Blackrock nach Quartalszahlen und Daten zu den Zuflüssen um mehr als 3 Prozent. In der S&P 500-Branchenübersicht war der Finanzsektor mit einem Plus von gut 2 Prozent weit vorne und notiert nun wieder so hoch wie zuletzt Mitte Dezember./ajx/jha/

