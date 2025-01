San Agustin: Heliostar Metals setzt auf Wachstum

Anzeige / Werbung Heliostar Metals Ltd., ein wachstumsorientierter Goldproduzent, hat im jüngsten technischen Bericht ehrgeizige Pläne für die San Agustin Mine vorgestellt. Die Mine, die im Bundesstaat Durango, Mexiko, liegt, wird von Heliostar Metals als wichtiges Puzzlestück der Unternehmensstrategie gesehen. Neben der Phase-4-Genehmigung, die den Weg für weitere Explorationen und eine längere Lebensdauer der Mine ebnen soll, rücken auch die wirtschaftlichen Kennzahlen in den Fokus. Heliostar Metals Ltd., ein wachstumsorientierter Goldproduzent, hat im jüngsten technischen Bericht ehrgeizige Pläne für die San Agustin Mine vorgestellt. Die Mine, die im Bundesstaat Durango, Mexiko, liegt, wird von Heliostar Metals als wichtiges Puzzlestück der Unternehmensstrategie gesehen. Neben der Phase-4-Genehmigung, die den Weg für weitere Explorationen und eine längere Lebensdauer der Mine ebnen soll, rücken auch die wirtschaftlichen Kennzahlen in den Fokus. Wirtschaftliche Kennzahlen der San Agustin Mine basierend auf unterschiedlichen Goldpreisen laut Heliostar Metals Wirtschaftliche Kennzahlen Die San Agustin Mine zeichnet sich durch niedrige Investitionskosten und hohe Rentabilität aus. Bei einem Goldpreis von 2.100 USD pro Unze beträgt der Nettobarwert (NPV5) nach Steuern 12,7 Millionen USD, und die interne Rendite (IRR) erreicht herausragende 156,1 %. Die geschätzten Kapitalkosten belaufen sich auf nur 4,2 Millionen USD, was die Wirtschaftlichkeit des Projekts unterstreicht. Laut den Berechnungen von Heliostar Metals steigt die Rentabilität bei höheren Goldpreisen noch deutlich an. Bei einem angenommenen Goldpreis von 2.600 USD könnte der NPV5 auf 25,22 Millionen USD steigen, während die IRR auf 365 % klettern würde. Fokus auf Wachstum Die Lebensdauer der San Agustin Mine hängt stark von den geplanten Erweiterungen und Explorationsarbeiten ab. Aktuell werden Bohrprogramme vorbereitet, die die Identifizierung weiterer oxidischer Goldreserven und die Untersuchung von Sulfid-Potenzialen zum Ziel haben. Dieses Potenzial, tiefere Goldvorkommen zu erschließen, könnte die Mine langfristig zu einem Eckpfeiler im Portfolio von Heliostar machen.



Ein weiterer entscheidender Punkt ist die erwartete Phase-4-Genehmigung im Jahr 2025, die den Start weiterer Explorationsarbeiten und die mögliche Verlängerung der Minenlebensdauer ermöglichen wird. Charles Funk, CEO von Heliostar Metals, betonte die Bedeutung dieser Genehmigung: "San Agustin hat das Potenzial, nicht nur kurzfristig Cashflows zu generieren, sondern auch durch Exploration und Weiterentwicklung langfristige Werte zu schaffen." Strategische Bedeutung der San Agustin Mine Die San Agustin Mine ist Teil eines strategischen Portfolios, das Heliostar im Jahr 2024 durch den Erwerb der mexikanischen Assets von Florida Canyon Gold Inc. übernommen hat. Dieses Portfolio umfasst neben San Agustin auch die La Colorada Mine, die eine geschätzte Lebensdauer von 4,1 Jahren hat, sowie weitere Entwicklungsprojekte. Durch diesen Erwerb sicherte sich Heliostar nicht nur sofortige Cashflows aus zwei produzierenden Minen, sondern auch langfristige Wachstumsmöglichkeiten. Die Strategie des Unternehmens, bestehende Minen zu optimieren und gleichzeitig neue Ressourcen zu erschließen, wird durch erfahrene Führungskräfte wie Charles Funk und Hernan Dorado unterstützt. Ausblick Die kommenden Monate werden für San Agustin interessant, da die Phase-4-Genehmigung und die geplanten Explorationsarbeiten den Weg für eine mögliche Ausweitung der Produktion ebnen könnten. Besonders spannend ist die Untersuchung der Sulfid-Vorkommen, die eine neue Dimension für die wirtschaftliche Entwicklung des Projekts eröffnen könnten. Sichere dir deinen Platz - kostenlos und begrenzt! Klicke hier zum Anmelden Enthaltene Werte: XD0002747026,CA42328Y1025

