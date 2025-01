Die AWS-Region Mexiko (Zentral) bietet Kunden mehr Möglichkeiten, Arbeitslasten zu bewältigen und Daten sicher in Mexiko zu speichern, während Endbenutzer von noch geringeren Latenzzeiten profitieren

AWS plant, mehr als 5 Milliarden US-Dollar zu investieren und durchschnittlich mehr als 7.000 Vollzeitstellen pro Jahr in Mexiko zu unterstützen, was das BIP Mexikos um mehr als 10 Milliarden US-Dollar erhöht

AWS startet einen AWS InCommunities-Fonds in Höhe von 300.000 US-Dollar zur Unterstützung lokaler Gemeinschaftsprojekte

Zu den aktiven Kunden in Mexiko gehören BBVA, Becle, Digital@FEMSA, Grupo Lala, Grupo Salinas, Hospital Angeles, Jüsto, Konfio, Laureate Education, die Nationale Autonome Universität von Mexiko, SkyAlert, die Bundesstaaten Guanajuato, Jalisco und Michoacan, Stori und viele andere, die Innovationen auf AWS entwickeln

Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), gab heute den Start der AWS-Region Mexiko (Zentral) bekannt. Ab heute haben Entwickler, Start-ups, Unternehmer und Unternehmen sowie Regierungs-, Bildungs- und gemeinnützige Organisationen eine größere Auswahl, um ihre Anwendungen auszuführen und Endbenutzer von AWS-Rechenzentren in Mexiko aus zu bedienen. Im Rahmen seines langfristigen Engagements plant AWS, über einen Zeitraum von 15 Jahren mehr als 5 Milliarden US-Dollar in Mexiko zu investieren. AWS hat außerdem einen AWS InCommunities-Fonds in Querétaro in Höhe von 300.000 US-Dollar ins Leben gerufen, um lokale Gruppen, Schulen und Organisationen bei der Initiierung neuer Gemeinschaftsprojekte zu unterstützen. Weitere Informationen über AWS Global Infrastructure finden Sie unter aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

AWS schätzt, dass der Bau und der laufende Betrieb der neuen AWS-Region das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Mexikos um etwa 10 Milliarden US-Dollar steigern und jährlich durchschnittlich mehr als 7.000 Vollzeitstellen in externen Unternehmen schaffen werden. Diese Arbeitsplätze, unter anderem in den Bereichen Bauwesen, Anlagenwartung, Ingenieurwesen und Telekommunikation, werden Teil der AWS-Lieferkette in Mexiko sein.

"Diese Einführung ist ein bedeutender Schritt auf unserem Weg, unsere Infrastruktur weiter auszubauen und unseren Kunden globale Innovationen in den Bereichen maschinelles Lernen (ML), künstliche Intelligenz (KI) und andere fortschrittliche Technologien zu bieten", sagte Prasad Kalyanaraman, Vizepräsident für Infrastrukturdienstleistungen bei AWS. "Mit dem Zugang zu einer sicheren und zuverlässigen Infrastruktur und einer breiten Palette von AWS-Technologien wird diese neue AWS-Region Unternehmen in ganz Mexiko dabei helfen, im Zentrum der KI- und ML-Innovation zu stehen. Wir sind stolz darauf, unsere Investitionen in Mexiko zu vertiefen, um die Transformation von Unternehmen zu unterstützen, technologische Talente zu fördern, Cloud-Kenntnisse aufzubauen und Möglichkeiten für wirtschaftliches Wachstum zu schaffen."

"Der heutige Start stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg Mexikos zur digitalen Transformation dar. Die Investition von AWS in Höhe von mehr als 5 Milliarden US-Dollar wird sowohl die technologische Infrastruktur Mexikos stärken als auch neue Möglichkeiten für Innovation, Wirtschaftswachstum, digitale Inklusion und die Schaffung von Arbeitsplätzen eröffnen", sagte Marcelo Ebrard, mexikanischer Wirtschaftsminister. "Mit der AWS-Region Mexiko (Zentral) erhalten mexikanische Unternehmen, Unternehmer, Regierungen, Start-ups und die Zivilgesellschaft Zugang zu Spitzentechnologien, die es ihnen ermöglichen, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Entwicklung innovativer Lösungen voranzutreiben. Wir begrüßen diese Investition von AWS und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, die zur Förderung eines lebendigen und nachhaltigen digitalen Ökosystems in Mexiko beiträgt."

Mit der AWS-Region Mexiko (Zentral) verfügt AWS über 114 Verfügbarkeitszonen in 36 geografischen Regionen. Es ist geplant, 12 weitere Verfügbarkeitszonen und vier weitere AWS-Regionen in Neuseeland, dem Königreich Saudi-Arabien, Taiwan und der AWS European Sovereign Cloud einzuführen. AWS-Regionen bestehen aus Verfügbarkeitszonen, die die Infrastruktur an separaten und unterschiedlichen geografischen Standorten platzieren. Die AWS-Region Mexiko (Zentral) besteht aus drei Verfügbarkeitszonen, die weit genug voneinander entfernt sind, um die Geschäftskontinuität der Kunden zu gewährleisten, aber nahe genug beieinander liegen, um eine geringe Latenz für Hochverfügbarkeitsanwendungen zu bieten, die mehrere Verfügbarkeitszonen nutzen. Jede Verfügbarkeitszone verfügt über eine unabhängige Stromversorgung, Kühlung und physische Sicherheit und ist über redundante Netzwerke mit extrem geringer Latenz verbunden. AWS-Kunden, die auf Hochverfügbarkeit setzen, können ihre Anwendungen so gestalten, dass sie in mehreren Verfügbarkeitszonen ausgeführt werden, um eine noch höhere Fehlertoleranz zu erreichen.

Die AWS-Region Mexiko (Zentral) ermöglicht es Kunden mit Präferenzen für die Datenresidenz, ihre Inhalte sicher in Mexiko zu speichern, eine noch geringere Latenz zu erreichen und die Nachfrage nach Cloud-Diensten in ganz Lateinamerika zu bedienen. AWS bietet das umfassendste und tiefste Portfolio an Dienstleistungen, darunter Analyse, Rechenleistung, Datenbanken, IoT, generative KI, maschinelles Lernen, mobile Dienste, Speicher und andere Cloud-Technologien. Kunden, von Start-ups und Unternehmen bis hin zu Organisationen des öffentlichen Sektors und gemeinnützigen Organisationen, können fortschrittliche Technologien des weltweit führenden Cloud-Anbieters nutzen, um Innovationen voranzutreiben, Kosten zu senken und den Wandel zu beschleunigen.

"Die Einführung der AWS-Region Mexiko (Zentral) wird die digitale Infrastruktur unseres Landes stärken und neue Möglichkeiten für Innovation, Unternehmertum und nachhaltiges sozioökonomisches Wachstum eröffnen, ganz im Sinne unserer Vision eines stärker vernetzten, wettbewerbsfähigeren Mexikos", sagte Altagracia Gomez Sierra, Koordinatorin des Wirtschaftsrats des Präsidenten. "Die neue Region wird die höchsten Energieeffizienzstandards erfüllen, hochwertige Arbeitsplätze fördern und eine Reihe von Programmen für die Gemeinschaft und die Belegschaft auf den Weg bringen, um die Entwicklung lokaler Technologietalente zu unterstützen, in Übereinstimmung mit den Zielen von Präsidentin Claudia Sheinbaum für digitale Inklusion und technologischen Fortschritt."

"Die beispiellose Investition von AWS in die Infrastruktur von Rechenzentren bringt Querétaro und Mexiko an die digitale Spitze Lateinamerikas und setzt neue Maßstäbe für technologische Innovation", sagte Mauricio Kuri, Gouverneur des Bundesstaates Querétaro. "Wir setzen uns dafür ein, dass Investitionen dieser Größenordnung positive Auswirkungen auf die Wirtschaft des Bundesstaates haben und allen Einwohnern von Querétaro direkt zugutekommen. Mit Entschlossenheit und strategischem Weitblick schreitet Querétaro einer blühenden und technologisch fortschrittlichen Zukunft entgegen."

Kunden und AWS-Partner begrüßen die AWS-Region in Mexiko

Organisationen in Mexiko gehören zu den Millionen aktiver Kunden, die AWS in mehr als 190 Ländern weltweit nutzen. Zu den Unternehmen in Mexiko, die sich für AWS entscheiden, um Innovationen zu fördern, die Kosteneffizienz zu steigern und die Markteinführung zu beschleunigen, gehören BBVA, Becle, Digital@FEMSA, die Grupo Lala, die Grupo Salinas und das Hospital Angeles. Kunden des öffentlichen Sektors in Mexiko nutzen AWS, um Kosteneinsparungen zu erzielen und den Bürgern vor Ort bessere Dienstleistungen anzubieten, darunter Laureate Education, die Nationale Autonome Universität von Mexiko (UNAM) und die Regierungen der Bundesstaaten Guanajuato, Jalisco und Michoacan. Mexikanische Start-ups und kleine Unternehmen, darunter Jüsto, Konfio, SkyAlert und Stori, bauen ihre Unternehmen auf AWS auf, um schnell national und weltweit zu expandieren.

BBVA ist eine globale Finanzgruppe mit einem breiten Spektrum an Finanzdienstleistungen, die durch das größte Vertriebsnetz Mexikos in mehr als 25 Ländern weltweit unterstützt wird. "BBVA Mexiko freut sich, die lokale Infrastruktur von AWS zu nutzen, um seine technologischen Fähigkeiten zu erweitern und die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Finanzdienstleistungen zu verbessern, die es seinen Kunden anbietet", sagte Rafael Rosales Gomez, Leiter der Technikabteilung von BBVA Mexiko. "Die neue AWS-Region in Mexiko wird als Katalysator für Innovation und digitale Transformation in unserem Sektor dienen."

Becle ist ein Familienunternehmen in der 11. Generation, das sein Portfolio aus mehr als 30 Getränkemarken in verschiedenen Kategorien herstellt, vermarktet und in mehr als 85 Länder vertreibt. "Als weltweit größter Tequila-Produzent heben wir uns im Getränkesektor durch unsere ständige Innovation und kontinuierliche Verbesserung ab", sagte Javier Almazán, globaler CIO bei Grupo Becle. "Wir freuen uns, die AWS-Infrastruktur in Mexiko zu nutzen, um unsere Innovation zu beschleunigen und unseren Kunden sicherere und agilere Dienstleistungen anzubieten, während wir gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen an die Datenresidenz erfüllen. Die neue Region wird die Einführung modernster Prozesse und Geschäftspraktiken vorantreiben, damit wir auf dem Markt weiterhin führend bleiben."

Digital@FEMSA fördert den wirtschaftlichen und sozialen Wert durch innovative Lösungen für die finanzielle Eingliederung, wie z. B. Spin by Oxxo und Spin Premia, die Verbraucher und Unternehmen durch Technologie miteinander verbinden. "Die Einführung der AWS-Region markiert einen Meilenstein in der technologischen Entwicklung des Finanzsektors unseres Landes", sagte Gonzalo Galicia, CTO bei Digital@FEMSA. "Mit der neuen Region müssen Unternehmen wie das unsere die Gelegenheit ergreifen, die weitere Entwicklung unserer Branche voranzutreiben. Wir sind bereit, die Vorteile der AWS-Infrastruktur voll auszuschöpfen, indem wir kontinuierlich innovieren, uns anpassen und ständig nach neuen Wegen suchen, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten."

Das Hospital Angeles ist mit 27 Krankenhäusern und einem medizinischen Personal von mehr als 15.000 Fachkräften, die von Operationsrobotern und automatisierten Laboren unterstützt werden, führend im privaten Gesundheitssektor in Mexiko und Lateinamerika. "Die heutige Einführung markiert einen wesentlichen Schritt vorwärts bei der Digitalisierung des mexikanischen Gesundheitswesens und trägt dazu bei, Patienten und Fachkräften eine Gesundheitsversorgung auf dem neuesten Stand der Technik zu bieten", sagte Juan Pablo Reyes Gonzalez, klinischer Leiter am Nationalen Zentrum für Radiologie und Bildgebung des Angeles-Krankenhaus-Gesundheitssystems. "Die neue AWS-Region wird nicht nur unsere Abläufe unterstützen, sondern uns auch eine agilere und zuverlässigere Benutzererfahrung ermöglichen, indem sie die Geschwindigkeit und Genauigkeit kritischer Daten verbessert."

Jüsto ist ein Online-Supermarkt, der ausschließlich Lieferungen anbietet und kleine und mittlere Erzeuger durch die Bereitstellung einer Online-Plattform unterstützt, über die sie ihre Produkte direkt an Verbraucher verkaufen können. "Als erster vollständig digitaler Supermarkt Mexikos freuen wir uns über die Möglichkeit, die AWS-Infrastruktur hier in Mexiko innovativ zu nutzen", so Oleksandr Shcherbina, CTO bei Jüsto. "Die neue Region wird es Jüsto und vielen anderen mexikanischen Unternehmen ermöglichen, die Einhaltung von Datenspeicherungsvorschriften zu verbessern und von der Bequemlichkeit, Einfachheit und Sicherheit zu profitieren, die der Aufbau auf AWS bietet."

Das AWS Partner Network (APN) umfasst Zehntausende unabhängiger Softwareanbieter (ISVs) und Systemintegratoren (SIs) auf der ganzen Welt. AWS-Partner entwickeln innovative Lösungen und Dienste auf AWS, und das APN unterstützt Kunden durch geschäftliche, technische, Marketing- und Markteinführungsunterstützung. AWS-ISVs, Technologiepartner, SIs und Beratungspartner unterstützen Kunden bei der Migration zu AWS, der Bereitstellung unternehmenskritischer Anwendungen und bieten eine umfassende Palette an Überwachungs-, Automatisierungs- und Verwaltungsdiensten für die Cloud-Umgebungen der Kunden. Zu den AWS-Partnern in Mexiko gehören Escala 24x7, Nyx Technologies und XalDigital. Die vollständige Liste der AWS-Partner finden Sie unter aws.amazon.com/partners.

Accenture ist ein AWS-Partner mit mehr als 30 von AWS ausgezeichneten Kompetenzen und Service-Delivery-Bezeichnungen. "Accenture unterstützt die Kombination von Technologie und menschlichem Einfallsreichtum, um das Leben und die Unternehmen der Menschen zu verändern", sagte Jorge Castilla, CEO von Accenture in Mexiko. "Wir freuen uns darauf, weiterhin mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um das Potenzial von AWS voll auszuschöpfen, um die digitale Transformation voranzutreiben, die Sicherheit zu verbessern, die betriebliche Effizienz zu steigern und innovative Lösungen mit fortschrittlichen Technologien wie künstlicher Intelligenz zu entwickeln."

Escala 24x7 ist ein AWS Managed Services Partner und ein AWS Consulting Partner und Reseller für Lateinamerika, die USA und Spanien. "Die neue AWS-Region in Mexiko markiert einen Meilenstein in der digitalen Transformation des Landes. Für Escala 24x7 und seine Kunden bedeutet dies schnellere Anwendungen dank geringerer Latenz, einfachere Systemmodernisierung und Migration in die Cloud, vereinfachte Einhaltung von Datenschutzgesetzen durch lokale Speicherung von Informationen und eine robuste Infrastruktur, die die Geschäftskontinuität gewährleistet", so Yesenia Meneses, Country Manager bei Escala 24x7. "Bei Escala 24x7 sind wir darauf vorbereitet, unsere Kunden auf dieser spannenden Reise in die Cloud zu begleiten und die AWS-Infrastruktur in Mexiko optimal zu nutzen, um ihr Wachstum voranzutreiben."

Investitionen in Mexiko

Die neue AWS-Region Mexiko (Zentral) ist die jüngste in einer Reihe von Investitionen von AWS in Mexiko, um Kunden fortschrittliche und sichere Cloud-Technologien sowie Programme für Qualifizierung, Schulung und gesellschaftliches Engagement zur Verfügung zu stellen. 2020 startete AWS AWS Outposts in Mexiko, um AWS-Infrastruktur und -Dienste für ein wirklich konsistentes Hybrid-Erlebnis an praktisch jedem lokalen oder Edge-Standort bereitzustellen. Seitdem hat AWS auch sieben Amazon CloudFront Edge-Standorte in Mexiko eingerichtet, um die Bereitstellung von Daten, Videos, Anwendungen und APIs für Benutzer weltweit mit geringer Latenz und hohen Übertragungsgeschwindigkeiten zu beschleunigen. 2023 vertiefte AWS seine Investitionen in Mexiko mit der Einführung von AWS Local Zones in Querétaro. AWS Local Zones sind eine Art der AWS-Infrastrukturbereitstellung, bei der Rechen-, Speicher-, Datenbank- und andere ausgewählte Dienste näher an Ballungszentren, Industrie- und IT-Zentren herangebracht werden, sodass Kunden Anwendungen bereitstellen können, die eine Latenz im einstelligen Millisekundenbereich für Endbenutzer erfordern. AWS hat außerdem zwei AWS Direct Connect-Standorte in Querétaro eingerichtet, die es Kunden ermöglichen, eine private Verbindung zwischen AWS und ihrem Rechenzentrum, Büro oder ihrer Colocation-Umgebung herzustellen.

Seit 2017 hat AWS in Mexiko mehr als 500.000 Personen in Cloud-Kenntnissen geschult und ist auf dem besten Weg, bis Ende 2026 weitere 200.000 Personen in Cloud- und generativen KI-Grundlagen weiterzubilden. AWS investiert weiterhin in die Weiterbildung von Studierenden, lokalen Entwicklern und technischen Fachkräften, nichttechnischen Fachkräften und der nächsten Generation von IT-Führungskräften in Mexiko durch Angebote wie AWS re/Start, AWS Academy, AWS Educate und AWS Skill Builder. Diese Programme helfen Lernenden mit unterschiedlichem Hintergrund und Erfahrungsschatz, sich auf eine Karriere im digitalen Bereich vorzubereiten. Von Hochschulkursen über Vollzeit-Schulungsprogramme bis hin zu interaktiven, spielebasierten Lerninhalten bieten die Teams von AWS Training and Certification und AWS Latin America Massive Training Einzelpersonen Schulungen an, die ihren individuellen Bedürfnissen am besten entsprechen. AWS hat sich mit mehreren Organisationen in Mexiko zusammengetan, um die Wirkung seiner Schulungsinitiativen zu verstärken und lokale Talente zu befähigen, in der sich entwickelnden digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein.

2023 startete AWS in Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Wirtschaftsministerium das Weiterbildungsprogramm "Propelling Mexican Talent to the Cloud", um 130.000 Personen Cloud-Kenntnisse zu vermitteln ein Ziel, das 2024 mit mehr als 138.000 geschulten Personen übertroffen wurde. Diese Initiative hat dazu beigetragen, den Zugang zu technischem Wissen zu demokratisieren und die Wettbewerbsfähigkeit von Studierenden, Lehrkräften, Gründerinnen und Unternehmerinnen in der digitalen Wirtschaft zu stärken.

Zu den laufenden Weiterbildungsprogrammen gehören Partnerschaften mit Universitäten wie der Tecnológico de Monterrey, um mehr als 65.000 Menschen aus dem Ökosystem der Universität zu erreichen, und der Universidad Panamericana, um 30.000 Mitglieder ihrer Gemeinschaft zu schulen. AWS und die Konföderation der Zollagentenverbände Mexikos (CAAAREM) führen außerdem ein Schulungsprogramm durch, das bis Mitte 2025 98 der Zollbehörden des Landes erreichen wird. Diese Initiative zielt darauf ab, den mexikanischen Zollsektor als Reaktion auf die durch Nearshoring erzeugte Handelsdynamik zu stärken.

Engagement für Nachhaltigkeit

Amazon hat sich im Rahmen von The Climate Pledge dazu verpflichtet, ein nachhaltigeres Unternehmen zu werden und bis 2040, zehn Jahre vor dem Pariser Abkommen, in allen seinen Betrieben Netto-Null-Kohlenstoff zu erreichen. Amazon war Mitbegründer von The Climate Pledge und wurde 2019 dessen erster Unterzeichner.

AWS arbeitet ständig an Möglichkeiten, die Energieeffizienz seiner Rechenzentren zu steigern durch Optimierung des Rechenzentrumsdesigns, Investitionen in speziell entwickelte Chips und Innovationen mit neuen Kühltechnologien. Ein Bericht von Accenture, der von AWS in Auftrag gegeben wurde, schätzt, dass die Infrastruktur von AWS bis zu 4,1-mal effizienter ist als die vor Ort, und wenn die Arbeitslasten auf AWS optimiert werden, kann der damit verbundene CO2-Fußabdruck um bis zu 99 reduziert werden. Die AWS-Region Mexiko (Zentral) wird luftgekühlt sein und benötigt kein Kühlwasser für den laufenden Betrieb. Mit dieser neuen Region profitieren Kunden auch von den Nachhaltigkeitsbemühungen von AWS in der gesamten Infrastruktur. Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsbemühungen von AWS finden Sie unter aws.amazon.com/about-aws/sustainability.

Über Amazon Web Services

Seit 2006 ist Amazon Web Services die umfassendste und am weitesten verbreitete Cloud der Welt. AWS hat seine Dienste kontinuierlich erweitert, um praktisch jede Arbeitslast zu unterstützen, und bietet nun mehr als 240 voll ausgestattete Dienste für Rechenleistung, Speicherung, Datenbanken, Netzwerke, Analysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), Mobilgeräte, Sicherheit, Hybrid, Medien und Anwendungsentwicklung, -bereitstellung und -verwaltung aus 114 Verfügbarkeitszonen in 36 geografischen Regionen, mit angekündigten Plänen für 12 weitere Verfügbarkeitszonen und vier weitere AWS-Regionen in Neuseeland, dem Königreich Saudi-Arabien, Taiwan und der AWS European Sovereign Cloud. Millionen von Kunden darunter die am schnellsten wachsenden Start-ups, die größten Unternehmen und führende Regierungsbehörden vertrauen auf AWS, um ihre Infrastruktur zu betreiben, agiler zu werden und Kosten zu senken. Weitere Informationen zu AWS finden Sie unter aws.amazon.com.

Über Amazon

Amazon lässt sich von vier Grundsätzen leiten: Kundenorientierung statt Konkurrenzfokus, Leidenschaft für Erfindungen, Engagement für operative Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, das kundenorientierteste Unternehmen, der beste Arbeitgeber und der sicherste Arbeitsplatz der Welt zu sein. Kundenrezensionen, 1-Click-Shopping, personalisierte Empfehlungen, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire-Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und The Climate Pledge sind einige der Pionierleistungen von Amazon. Weitere Informationen finden Sie unter amazon.com/about und folgen Sie @AmazonNews.

