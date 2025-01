Die Aktien aus der Quantencomputerbranche stehen auch am Mittwoch im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Wie schon am Vortag sorgen sie mit zum Teil deutlichen Kursgewinnen für Furore, die auf eine Meldung des Branchenmitglieds IonQ zurückzuführen sind. Das Unternehmen will mächtig in den Ausbau des Unternehmenssitzes investieren.IonQ will eine Milliarde Dollar in die Hand nehmen, um am Unternehmenssitz in Maryland ein "Silicon Valley" der Quantencomputerindustrie entstehen zu lassen. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...