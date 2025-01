NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich auf "Hold" mit einem Kursziel von 445 Franken belassen. Die Aktien aus der EMEA-Versichererbranche (Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika) hätten sich im Dezember schwach entwickelt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Was die Konsenserwartungen hinsichtlich der Fundamentaldaten der Versicherer betreffe, seien die Erwartungen an das Ergebnis je Aktie bei Generali gestiegen und bei Zurich gefallen./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2025 / 10:20 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0011075394