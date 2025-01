Doha - Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen gibt es nach langen und zähen Verhandlungen eine Einigung zwischen Israel und der Hamas. Das berichten am Mittwochabend mehrere Medien übereinstimmend. Die "Times of Israel" schreibt, dass ein israelischer Regierungsvertreter den Deal bestätigt habe.Im Rahmen der Vereinbarung, die noch im Laufe des Tages offiziell verkündet werden soll, sollen die Hamas und die mit ihr verbündeten militanten Gruppen den Berichten zufolge 33 Geiseln freilassen, die während der Angriffe vom 7. Oktober 2023 aus Israel entführt wurden. Im Gegenzug wird Israel wohl Hunderte von palästinensischen Gefangenen freilassen. Die IDF-Truppen sollen sich im Gegenzug schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen.Die Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel über eine Waffenruhe fanden zuletzt unter anderem unter Vermittlung der USA in Katar statt. Schon in den letzten Tagen hatte sich eine baldige Einigung angedeutet.