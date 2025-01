EQS-Ad-hoc: Zalando SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Zalando SE: Zalando SE übertrifft die eigene Prognose für die Profitabilität im Geschäftsjahr 2024 nach einem besser als erwarteten vierten Quartal



Berlin, 15. Januar 2025 // Zalando SE übertrifft die eigene Prognose für die Profitabilität im Geschäftsjahr 2024. Grund ist ein besser als erwartetes viertes Quartal mit insbesondere starkem und Marketing getriebenem Kundenwachstum und einem besseren Abverkauf. Das bereinigte EBIT wird voraussichtlich bei rund 510 Millionen Euro und damit über der aktuellen Prognose des Unternehmens vom 10. Oktober 2024 (440-480 Millionen Euro) liegen. Nach vorläufigen Zahlen stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,5 % auf 15,3 Milliarden Euro, der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,9 % auf 10,5 Milliarden Euro. Der Investitionsaufwand (Capex) belief sich auf 210 Millionen Euro. Die Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Zalando SE wird die vollständigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 am 6. März 2025 veröffentlichen. Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahl "bereinigtes EBIT" verweist die Gesellschaft auf die diesbezügliche Definition in ihrem Halbjahresbericht 2024 auf Seite 41 unter der Überschrift "3.1 Glossar", der auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht wurde. Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Senior Lead Corporate Law Kontakt für Investoren und Analysten:



Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de

+49 (0) 30 20968 1584 Pressekontakt: Sarah Syed

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de

+49 (0) 160 9684 4183



Über Zalando



Zalando ist Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle, gegründet 2008 in Berlin. Wir bauen ein Ökosystem entlang zweier Wachstumsfelder: Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B). Im B2C-Bereich bieten wir rund 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten ein inspirierendes und hochwertiges Einkaufserlebnis für Mode- und Lifestyle-Produkte, mit zahlreichen Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für Markenpartner und Einzelhändler. Damit unterstützen wir deren E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa - sowohl auf als auch außerhalb der Zalando-Plattform. Durch unsere Ökosystem-Vision wollen wir zu einem positiven Wandel in der Mode- und Lifestyle-Branche beitragen.



