Paris/London/Zürich - Etwas nachlassende Inflationssorgen in den USA und ein starker Auftakt in die US-Berichtssaison haben am Mittwoch auch die europäischen Börsen mit nach oben gezogen. An den Anleihemärkten sanken die Renditen spürbar. Der EuroStoxx50 gewann 1,04 Prozent auf 5.032,31 Punkte. Ausserhalb des Euroraums schloss der Schweizer Leitindex SMI 0,68 Prozent höher auf 11.781,74 Punkten. Der britische FTSE 100 zog um 1,21 Prozent auf 8.301,13 ...

