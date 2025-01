The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.01.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2025ISIN NameGB00B0N8QD54 BRITVIC PLC LS-,20KYG7315B1032 QUEEN S ROAD CAPITAL INV.PLCOMAR00012 COMARCH S.A. ZY 1SE0021513645 PMD DEVICE SOLUTIONS AB