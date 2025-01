© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-Bildfunk

Amazon hat in den vergangenen 7 Quartalen stehts die Prognosen geschlagen, Auch die Zahlen fürs vierte Quartal sollten da keine Ausnahme sein. Online-Riese Amazon bleibt für die Wall Street auch im neuen Jahr ein Top-Tip im Technologiesektor. Trotz des verhaltenen Start ins Börsenjahr 2025 richten sich die Blicke schon auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen am 6. Februar. Die Investmentbank HSBC erwartet ein starkes viertes Quartal 2024 und hebt das Kursziel von 225 auf 270 US-Dollar an. Besonders die anhaltende Dynamik in Amazons Cloud-Sparte AWS, steigende Profitabilität im E-Commerce und ein ehrgeiziger Investitionsplan für 2025 treiben die positive Einschätzung. "Wir erwarten ein …