HomeToGo übertrifft Prognose für GJ/24 bei Buchungserlösen und bereinigtem EBITDA, angetrieben durch starkes Wachstum der Buchungserlöse von +67% YoY und startet 2025 mit Rekordauftragsbestand von €47 Mio. (+43% YoY) bei den Buchungserlösen Luxemburg, 15. Januar 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, gibt heute bekannt, dass das Geschäftsjahr 2024, basierend auf vorläufigen, untestierten Finanzkennzahlen, mit starken Buchungserlösen von €259 Mio. (+36% ggü. dem Vorjahreszeitraum) abgeschlossen wurde. Dieses Ergebnis übersteigt die vom Unternehmen bereits auf mehr als €255 Mio. angehobene Prognose für das GJ/24 (ursprünglich mehr als €250 Mio.). Die Buchungserlöse für Q4/24 sind aufgrund starker Nachfrage erheblich um 67% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €49 Mio. gestiegen. Die Buchungen in den ersten beiden Wochen des Jahres 2025 begannen sehr vielversprechend, angetrieben von einer starken Reisenachfrage der Verbraucher auf den wichtigsten Domains und geografischen Märkten von HomeToGo. Innerhalb des Marktplatz-Segments stiegen die strategisch wichtigen Buchungserlöse für das Buchungsgeschäft (Onsite), welches einen hohen Anteil an Buchungen mit Check-In Datum für das Jahr 2025 beinhaltet, um 131% in Q4/24 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (64% im GJ/24 ggü. dem Vorjahreszeitraum). Damit wuchsen die Buchungserlöse für das Buchungsgeschäft (Onsite) schneller als die Buchungserlöse des Werbegeschäfts, welche in Q4/24 um 18% ggü dem Vorjahreszeitraum (5% im GJ/24 ggü. dem Vorjahreszeitraum) angestiegen sind. Da ein erheblicher Teil der Umsätze aus dem Werbegeschäft (CPC-Geschäft) gemäß IFRS unmittelbar erfasst wird, führt das stärkere Wachstum im Buchungsgeschäft (Onsite) ggü. dem Werbegeschäft teilweise zu einer Verschiebung der korrespondierenden IFRS-Umsätze in das GJ/25. Aus diesem Grund wird erwartet, dass die IFRS-Umsatzerlöse für das GJ/24 mit €212 - €215 Mio. ausfallen werden (vorher: €215 - €220 Mio.), wobei ein entsprechend positiver Effekt auf die IFRS-Umsatzerlöse für das GJ/25 erwartet wird. HomeToGo_PRO bleibt mit einem Anteil von 30% an den Buchungserlösen der Gruppe ein starker Wachstumstreiber und verzeichnete im vierten Quartal einen Anstieg der Buchungserlöse in Höhe von €17 Mio. (+33% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Diese solide Entwicklung des Segments führte im GJ/24 zu einem Anstieg von +33% ggü dem Vorjahreszeitraum auf €78 Mio. Das außerordentliche Wachstum der Gruppenbuchungserlöse von +67% ggü. dem Vorjahreszeitraum in Q4/24 trug auch zu einem neuen Rekord beim Auftragsbestand der Buchungserlöse1 in Höhe von €47 Mio. zum 31. Dezember 2024 bei (+43% ggü. dem 31. Dezember 2023), was eine starke Grundlage für 2025 sichert und die Wachstumsdynamik von HomeToGo weiter unterstützt. Hinsichtlich des bereinigten EBITDA erwartet HomeToGo, mit einem prognostizierten bereinigten EBITDA von €11 Mio. die ursprüngliche Prognose für das GJ/24 von mehr als €10 Mio. zu übertreffen. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "2024 markierte das 10-jährige Jubiläum von HomeToGo und war ein Meilensteinjahr in unserer Wachstumsgeschichte. Wir haben die Buchungserlöse signifikant gesteigert und unser bereinigtes EBITDA mehr als verfünffacht, wobei wir bei beiden Kennzahlen unsere Jahresprognosen übertroffen haben. Zudem haben wir zum Jahresende einen neuen Höchststand beim Auftragsbestand der Buchungserlöse erreicht, der im Vergleich zum Rekordwert des Vorjahres von 2023 um mehr als 43% gestiegen ist. Dies legt ein solides Fundament für ein weiteres erfolgreiches Jahr. Mit dem Start ins Jahr 2025 sind wir in Bezug auf unseren Wachstumskurs und unsere Fähigkeit, weiterhin außergewöhnliche Ferienunterkünfte für alle zugänglich zu machen, zuversichtlicher denn je." Haftungsausschluss: Alle in dieser Pressemitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und untestiert und können noch Änderungen unterliegen. HomeToGo wird die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 und das vierte Quartal 2024 einschließlich einer Prognose für das Geschäftsjahr 2025 am 27. März 2025 veröffentlichen. Mehr Informationen zur Nachrichten- und Kapitalmarktberichterstattung von HomeToGo finden Sie unter ir.hometogo.de .

Über HomeToGo HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum weltweit größten SaaS-enabled Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen gewachsen. Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von tausenden von globalen Partnern bringt der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Angebote und Nachfrage gezielt zusammen, um Reisende für jede Art des Urlaubs auf der ganzen Welt mit der perfekten Ferienunterkunft zu verbinden. Als Go_To-Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen bietet der HomeToGo Marktplatz die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften, gepaart mit einem einfachen, zuverlässigen und intuitiven Produkterlebnis. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet eine Vielzahl an innovativen Software- und Servicelösungen, einschließlich Subscriptions für den gesamten Reisemarkt und umfasst einen speziellen Fokus auf SaaS-Lösungen, für Anbieter von Ferienhäusern. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verwendung von Non-IFRS Performance Measures Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Onsite-Buchungserlöse, Onsite-Anteil und CPA-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind ( https://ir.hometogo.de/ ). [1] Buchungserlöse vor Stornierung, die 2024 oder früher generiert wurden, mit Umsatzrealisierung basierend auf dem Check-in-Datum im Geschäftsjahr 2025. Auftragsbestand der Buchungserlöse per 31. Dezember 2024.



