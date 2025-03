Der führende SaaS-Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen HomeToGo SE (LU2290523658) blickt nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2024 optimistisch in die Zukunft. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen ein Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse um mehr als 40 Prozent auf über 300 Millionen Euro und einen Anstieg des bereinigten EBITDA um mehr als 170 Prozent auf über 35 Millionen Euro.

HomeToGo-Marktplatz wächst besonders stark im Buchungsgeschäft

Das Marktplatz-Segment verzeichnete 2024 einen Anstieg der Buchungserlöse um 35,6 Prozent auf 189,8 Millionen Euro. Besonders dynamisch entwickelte sich das direkte Buchungsgeschäft (Onsite) mit einem Plus von 66,1 Prozent. Die Onsite Take Rate konnte auf 12,7 Prozent gesteigert werden, was die Profitabilität des Segments deutlich verbesserte. Das bereinigte EBITDA des Marktplatz-Segments erreichte 2,9 Millionen Euro nach 0,1 Millionen Euro im Vorjahr.

Interhome-Übernahme soll 2025 für zusätzlichen Wachstumsschub sorgen

Auch das B2B-Segment HomeToGo_PRO entwickelte sich mit einem Zuwachs der Buchungserlöse um 36,2 Prozent auf 79,2 Millionen Euro äußerst positiv. Für 2025 rechnet das Unternehmen erstmals mit einem positiven Free Cash Flow und profitiert dabei von der geplanten Übernahme von Interhome, die ab Juni 2025 konsolidiert werden soll. "HomeToGo tritt 2025 in das zweite Jahrzehnt seines Bestehens ein - mit dem klaren Anspruch, die erreichte Profitabilität nachhaltig auszubauen", erklärt CEO Dr. Patrick Andrae.

