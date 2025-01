Bochum - Am 17. Spieltag der Bundesliga hat der FC St. Pauli mit 0:1 beim VfL Bochum verloren.Zum Auftakt wechselte der Ballbesitz häufig, doch beide Teams konnten zunächst keinen Abschuss erzielen. Der Ball bewegte sich im Anschluss hauptsächlich im Mittelfeld und beide Mannschaften wirkten weitgehend ideenlos. Das torlose Remis zur Pause war insgesamt leistungsgerecht.Nach der Pause ging das Spiel erst genauso weiter, wie es vorher aufgehört hatte. Im weiteren Verlauf kam aber zunehmend Spannung auf, wobei die Pattsituation nach 67 Minuten endete, als Philipp Hofmann für Bochum den Führungstreffer erzielte. Da eine Antwort der Gäste ausblieb, war es zugleich die Entscheidung. Etwas Aufregung gab es in der Nachspielzeit noch, als der gerade erst eingewechselte St.-Pauli- Verteidiger Adam Dzwigala die Rote Karte sah, am Ergebnis änderte das aber nichts mehr.In der Tabelle kann Bochum nach dem Sieg im Abstiegskampf langsam wieder Hoffnung schöpfen. Sie haben noch fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, und die Entscheidung über die Wertung des Spiels gegen Union Berlin am Grünen Tisch steht noch aus. Die Hamburger geraten derweil tiefer in den Keller, nur noch ein Punkt trennt sie von Platz 16. Für Bochum geht es am Samstag gegen Leipzig weiter, St. Pauli ist zeitgleich in Heidenheim gefordert.