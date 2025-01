Der deutsche Mittelstand blickt optimistisch in die Zukunft. Hoffnungen schöpfen die Unternehmen vor allem aus digitalen Technologien.Anders als es in der medialen Berichterstattung häufig den Anschein macht, blicken KMUs recht zuversichtlich in die Zukunft. Begründet wird der Optimismus u.a. mit technologischem Fortschritt. Wie groß der Faktor Digitalisierung für den Mittelstand ist, zeigt sich auch in der Einschätzung, dass sich 80 Prozent der hiesigen Unternehmen selber als Teil der Digitalwirtschaft sehen. Als größte Hürde wird mangelnde staatliche Unterstützung ausgemacht. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...