NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan wertete die am Mittwochabend überraschend vorgelegten Eckdaten des Online-Modehändlers positiv. Das für das vierte Quartal implizierte operative Ergebnis (Ebit) liege um zehn Prozent über ihrer Prognose, schrieb sie in ihrer Einschätzung am Mittwoch. Sie rechnet mit einer positiven Kursreaktion./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2025 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2025 / 21:07 / GMT

DE000ZAL1111