Bremen - Die Beteiligung der Bundesliga-Vereine an den Polizeikosten bei Hochrisikospielen wird voraussichtlich bei der Innenministerkonferenz (IMK) am 5. und 6. Juni in Bremerhaven Thema sein. Das sagte ein Sprecher von Bremen Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), der das Urteil des Bundesverfassungsgerichts erstritten hatte und derzeit den IMK-Vorsitz innehat, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland"."Es ist zu erwarten, dass uns das Thema bei der Frühjahrs-IMK in Bremerhaven beschäftigen wird." Er sagte auch: "Der IMK-Vorsitzende entscheidet über die Tagesordnung nicht allein, das ist immer eine Sache aller Teilnehmer." Nach dem Urteil gebe es zunächst noch Klärungs- und Abstimmungsbedarf.Die Karlsruhe Richter hatten am Dienstag nach einem jahrelangen Rechtsstreit erklärt, dass die in Bremen praktizierte Kostenbeteiligung bei solchen Spielen rechtmäßig sei.