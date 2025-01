Die Pure Lithium Corporation, ein auf Lithium-Metall-Batterietechnologie spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Boston, hat eine Entwicklungskooperation mit Saint-Gobain Ceramics vereinbart, einem weltweit führenden Anbieter von Spezialkeramikmaterialien. Die Vereinbarung wird die Produktion der zum Patent angemeldeten lithiumselektiven, wasserblockierenden Membranen von Pure Lithium für die Herstellung von Lithiummetall-Anoden aus Salzwasser beschleunigen.

Zudem hat Pure Lithium eine flexible Lithium-Leitmembran für die nächste Generation von Lithium-Metall-Batterieanwendungen erfunden, die in einer Lithium-Metall-Batterie als Festelektrolyt und Separator dient. Saint-Gobain Ceramics wird auch diese Technologie skalieren.

Emilie Bodoin, Gründerin und CEO von Pure Lithium, kommentiert: "Ich freue mich darauf, unsere Technologie gemeinsam mit einem Industriepartner zu skalieren. Saint-Gobain Ceramics verfügt über eine herausragende Forschungs- und Entwicklungsexpertise, kombiniert mit Fertigungs- und Produktionskapazitäten. Ihr technisches Team ist unübertroffen. Ich bin stolz auf das Pure Lithium-Team, das diese Hochleistungsmembranen konzipiert und entwickelt hat. Dank dieser Partnerschaft können wir die Time-to-Market verkürzen, was in der Batterieindustrie erfolgsentscheidend ist."

"Die Teams von Saint-Gobain Ceramics stehen bereit, um gemeinsam mit Pure Lithium innovative Membranen zu entwickeln, die den Lithiumextraktions- und Batteriemarkt revolutionieren werden. Sie können sich auf unsere umfangreiche Branchenerfahrung und unsere einzigartigen FuE-Ressourcen verlassen. Diese Lösungen sind der Schlüssel zur Unterstützung der weltweiten Energiewende", betont Nicolas Miègeville, CEO bei Saint-Gobain Ceramics.

Über Saint-Gobain Ceramics

Saint-Gobain ist weltweit führend in den Bereichen Leichtbau und nachhaltiges Bauen und entwirft, fertigt und vertreibt Werkstoffe und Dienstleistungen für den Bau- und Industriemarkt. Dank seiner branchenführenden Expertise in der Materialwissenschaft und seiner hohen Innovationskraft bietet Saint-Gobain Ceramics moderne Keramikwerkstoffe und feuerfeste Materialien an, um seine Kunden bei der Dekarbonisierung und dem Übergang in die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen. Diese Lösungen helfen Branchenführern und innovativen Unternehmen, die höchsten Anforderungen in einer Vielzahl von Industriemärkten zu erfüllen, darunter Glas, Elektrofahrzeuge, Lithiumgewinnung, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter und viele andere.

Über Pure Lithium

Pure Lithium ist ein innovatives Unternehmen für Lithium-Metall-Batterietechnologie mit Sitz in Boston, das von der Erfinderin und Lithiumexpertin Emilie Bodoin als CEO und dem weltweit renommierten Batterie- und Metallurgieexperten Donald R. Sadoway, emeritierter Professor am MIT, als hauptamtlichem CSO geleitet wird. Die neuartige Brine-to-Battery-Technologie des Unternehmens kombiniert die Metallextraktion und die Anodenproduktion und erschließt so unkonventionelle Lithiumquellen. Die daraus resultierende reine Lithium-Metall-Anode ist die Kernkomponente unserer Lithium-Metall-Vanadiumoxid-Batterie, die eine bahnbrechende Verbesserung gegenüber der heutigen Lithium-Ionen-Technologie in Bezug auf Zellleistung, Kosten und Sicherheit darstellt. Darüber hinaus ist die Batterie frei von Graphit, Kobalt, Nickel und Mangan. Weitere Informationen finden Sie unter www.purelithium.io oder schicken Sie eine E-Mail an news@purelithium.io.

