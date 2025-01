ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von About You auf das Niveau des Übernahmeangebots von Zalando von 6,50 Euro erhöht, aber die Papiere von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die meisten seiner Thesen seien aufgegangen, schrieb Analyst Yashraj Rajani in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht kaum Risiken für den Deal. Die Aktien von Zalando empfiehlt er separat zum Kauf./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2025 / 04:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2025 / 04:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A3CNK42