Nach Darstellung von SMC-Research hat Ringmetall seit Oktober vier Akquisitionen durchgeführt, damit wurden vor allem die Aktivitäten im Geschäft mit Linern sowie Bag-in-Box-Systemen gestärkt. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auch dank der Übernahmen Potenzial für ein signifikantes Umsatz- und Ertragswachstum im laufenden Jahr und leitet aus den positiven Perspektiven ein hohes Kurspotenzial ab.

Die schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Industrie haben Ringmetall laut SMC-Research im letzten Jahr belastet. Trotzdem wirtschafte das Unternehmen mit einer von den Analysten geschätzten EBITDA-Marge von rund 12 Prozent weiter sehr profitabel und generiere auch einen hohen operativen Cashflow. Dieser werde u.a. genutzt, um das Kerngeschäft mit Akquisitionen gezielt weiter auszubauen. Allein in den letzten drei Monaten habe Ringmetall vier Übernahmen gemeldet, mit denen vor allem das potenzialträchtige Geschäft mit Linern und Bag-in-Box-Systemen gestärkt worden sei. Dabei achte das Management auf gut realisierbare Synergien und eine moderate Bewertung, so dass die Transaktionen für die Aktionäre wertschöpfend seien.

Die Analysten haben in ihrem Modell bereits pauschal Zukäufe unterstellt, daher seien die Akquisitionen nur mit einem geringen Anpassungsbedarf verbunden. Wegen der hohen Schlagzahl haben sie ihre Schätzungen zu den Transaktionskosten für 2024 und 2025 etwas angehoben, zugleich aber auch die Taxe für das anorganische Wachstum erhöht.

Die Analysten trauen Ringmetall auf der Basis im laufenden Jahr ein signifikantes Umsatz- und Ertragswachstum zu, selbst wenn sich die Rahmenbedingungen nicht aufhellen.

Insgesamt sehen sie in der Unternehmensstrategie ein hohes Wertsteigerungspotenzial, das in einem leicht erhöhten Kursziel von 5,90 Euro (zuvor: 5,70 Euro) zum Ausdruck komme. Sie gehen davon aus, dass die Fortschritte beim Ausbau der Marktposition im laufenden Jahr sukzessive sichtbar werden, was dann auch zu einer deutlichen Belebung bei der Aktie führen sollte, und bekräftigen ihr Votum "Buy".

