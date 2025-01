Das Sportunternehmen PUMA ist das einzige Unternehmen weltweit, das vom Top Employers Institute in 50 Ländern und als Gesamtkonzern die Top-Employer Zertifizierung 2025 erhalten hat.

Das Sportunternehmen PUMA ist das einzige Unternehmen weltweit, das vom Top Employers Institute in 50 Ländern und als Gesamtkonzern die Top-Employer Zertifizierung 2025 erhalten hat. (Foto: Business Wire)

Es ist seit 2020 das sechste Mal, dass PUMA als Top Employer zertifiziert wird. Die erstmalige Auszeichnung 2025 für 50 Länder und weltweit zeigt, dass PUMA seinen Mitarbeiter*innen in allen Regionen und Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt den gleichen hohen Standard als Arbeitgeber bietet.

"Die Auszeichnung als Top-Employer in unserer gesamten globalen Organisation und in 50 Ländern unterstreicht unseren Fokus darauf, unseren Mitarbeiter*innen weltweit herausragende Arbeitsbedingungen zu bieten, egal wo sie sich befinden", sagte Dietmar Knoess, Vice President People Organization bei PUMA. "Wir werden aber weitermachen und sehen dieses Ergebnis als Inspiration, um neue Wege zu finden, PUMA zu einem großartigen Arbeitgeber zu machen."

Die Top Employer-Zertifizierung basiert auf einem umfassenden Gutachten des Top Employers Institute und spiegelt PUMAs Bemühungen wider, seinen Mitarbeiter*innen ein attraktives Arbeitsumfeld zu bieten. Die Umfrage deckt sechs HR-Bereiche und 20 Themen ab, darunter Personalstrategie, Arbeitsumfeld, Talentakquise, Lernen, Vielfalt und Inklusion und Well-Being.

"Mit der Unternehmenszertifizierung stellt PUMA nicht nur einheitliche Standards sicher, wenn es auf die Erfahrungen, Entwicklungsmöglichkeiten und das Well-Being der Mitarbeiter*innen ankommt, sondern es entsteht auch ein einheitlicher, weltweiter Ansatz bei Innovation, Performance und wie sich das Unternehmen für die Mitarbeiter*innen einsetzt", sagte David Plink, CEO des Top Employers Institute. "Diese Auszeichnung unterstreicht das unermüdliche Engagement von PUMA, eine inklusive und außergewöhnliche Arbeitsplatzkultur zu fördern, in der die Menschen immer im Mittelpunkt des Erfolgs stehen."

PUMA bietet nicht nur ein attraktives Umfeld in hochmodernen Büros auf der ganzen Welt, sondern strebt auch eine inklusive Unternehmenskultur an, die Vielfalt respektiert, Gesundheit und Wohlbefinden fördert und die persönliche und berufliche Weiterentwicklung voranbringt.

Die Mitarbeiter*innen von PUMA haben Zugang zu einem umfassenden Sportangebot, das Kurse und ein kostenloses Fitnessstudio umfasst, sowie zu "Be Well Weeks", in denen das Unternehmen einen gesunden Lebensstil fördert und kostenlose Ernährungskurse und Gesundheitschecks anbietet. PUMA ist auch stolz darauf, viele wichtige Führungspositionen mit eigenen Talenten zu besetzen, und bietet eine umfassende Reihe von Kursen und Programmen an, damit Mitarbeiter*innen sich auf den nächsten Karriereschritt vorbereiten können.

Mit Hybrid Working, das mobiles Arbeiten und Arbeit im Büro kombiniert, und flexiblen Arbeitszeiten hilft PUMA seinen Mitarbeiter*innen, die richtige Work-Life-Balance zu finden und bietet ihnen auch die Möglichkeit, in verschiedenen Karrierephasen in Teilzeit zu arbeiten oder ein Sabbatical zu nehmen.

PUMA hat außerdem an mehreren Standorten, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, Schweden, Spanien, Südafrika, die Vereinigten Staaten und der Nahe Osten, eine Zertifizierung erhalten, die zeigt, dass es dort keine angepasste Lohnlücke zwischen Männern und Frauen gibt und PUMA-Mitarbeiter*innen unabhängig von ihrem Geschlecht in derselben Position gleich bezahlt werden.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken und entwirft, entwickelt, verkauft und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Seit mehr als 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur unermüdlich voran, indem es schnelle Produkte für die schnellsten Sportler der Welt entwickelt. PUMA bietet Performance- und sportlich inspirierte Lifestyle-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running und Training, Basketball, Golf und Motorsport an. PUMA arbeitet mit renommierten Designern und Marken zusammen, um Sporteinflüsse in die Straßenkultur und Mode zu bringen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 120 Ländern, beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Herzogenaurach/Deutschland.

