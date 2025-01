EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Kooperation

clearvise AG sichert sich langfristigen Einspeisetarif für französisches PV-Projekt



16.01.2025 / 09:56 CET/CEST

Pressemitteilung



clearvise AG sichert sich langfristigen Einspeisetarif für französisches PV-Projekt Erwerb von 70 % an dem voll genehmigten Agri-PV-Projekt "La Chatre" mit rund 71,5 MW Kapazität in der Region Nouvelle-Aquitaine

Auktionszuschlag für Einspeisetarif für die ersten 30 MW in Höhe von 78 EUR/MWh erhalten

Zweites Projekt aus der französischen clearPARTNERS-Kooperation mit den Entwicklern LNF Energy und Organergy

Ausbau des Beteiligungsportfolio auf mehr als 470 MW Frankfurt, 16. Januar 2025 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4), ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Portfolio aus Wind- und PV-Anlagen, hat einen Auktionszuschlag für die ersten 30 MWp (rund 42%) des französischen clearPARTNERS Kooperationsprojekts "La Chatre" erhalten. Der Kaufvertrag für das Solarprojekt mit einer geplanten Kapazaität von ~71,5 MWp wurde im Oktober 2024 unterzeichnet. Unter dem Einspeisetarif wird der erzeugte Strom mit 78,00 EUR je MWh über einen Zeitraum von 20 Jahren vergütet.



Petra Leue-Bahns, CEO der clearvise AG, erklärt: "Wir freuen uns sehr über diesen wichtigen Meilenstein. Die französischen Einspeisetarife werden durch die teilweise Inflationierung und vorteilhafte Regelung zu Stunden negativer Strompreise langfristig zur Risikominimierung im Gesamtportfolio von clearvise beitragen." Sie dankt den Entwicklungspartnern LNF Solar Development GmbH und Organergy SAS ausdrücklich: "Der erfolgreiche Auktionszuschlag unterstreicht eindrucksvoll die gute Zusammenarbeit mit unseren Entwicklungspartnern im Rahmen der clearPARTNERS Kooperationen. 'La Chatre' ist bereits das zweite erfolgreiche Projekt aus unserer gemeinsamen clearPARTNERS-Kooperation. Sie zeichnet sich vor allem durch eine sehr gute, partnerschaftliche Zusammenarbeit aus, die diesen Erfolg ermöglicht hat. Wir haben große Hochachtung vor der Kompetenz und hervorragenden Leistung unserer Kooperationspartner in der Entwicklung dieses anspruchvollen Solar-Agrar-Entwicklungsprojekts."



Herr Florian Junghans, Managing Director der LNF Energy ergänzt: "Mit clearvise haben wir einen Partner gewonnen, der die Herausforderung der Projektentwicklung versteht und das notwendige Know-how und die Ressourcen einbringt, die zur Errichtung und dem Betrieb von Solarparks notwendig sind. Es ist großartig, wie sich die Kompetenzen aller drei Kooperationspartner ergänzen. Für uns ist wichtig, langfristig gemeinsam als Gesellschafter einer Co-IPP-Gesellschaft die Projekte zu begleiten.



"Seit vielen Jahren entwickeln wir bereits erfolgreich Solarprojekte in Frankreich. Mit unserem Entwicklungskonzept schlagen wir die Brücke zwischen der Solar- und der Agrarwirtschaft und tragen dazu bei, die Agraraktivitäten nachhaltig zu sichern. Langfristig selbst im Projekt investiert zu bleiben, hat für uns einen großen Stellenwert. Es stärkt unsere Präsenz vor Ort und gibt uns die Möglichkeit unser Entwicklungskonzept auch langfristig weiter zu verfolgen", fügt Frank Menschel, Présidente der Organergy SAS an, der selbst in Frankreich lebt.



Der geplante Solarpark im Department Haute-Vienne im Westen Frankreichs ist bereits voll genehmigt und wird nach Fertigstellung mehr als 90 GWh Strom jährlich produzieren. Dieser soll über einen Mix aus staatlich garantierten Feed-in-Tarifen (FiT) sowie Power Purchase Agreements (PPA) vergütet werden. Die Inbetriebnahme wird aufgrund von Netzausbaumaßnahmen bis Anfang 2029 erwartet.



Mit der erfolgreichen Erteilung des Tarifzuschlags für die ersten 30 MW des bisher größten Co-Entwicklungsprojekts der clearvise sind alle Voraussetzungen für den Vollzug des Erwerbs erfüllt. clearvise beteiligt sich mehrheitlich mit 70 % an dem geplanten Solarpark "La Chatre" und wird diesen gemeinsam mit den beiden Entwicklern errichten und betreiben. Die regionalen Entwickler werden im Rahmen der clearPARTNERS-Kooperation über eine gemeinsame IPP-Gesellschaft langfristig mit 30 % am Projekt beteiligt bleiben. Damit baut clearvise ihr Beteiligungsportfolio auf über 470 MW aus.



Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren Energien mit einem diversifizierten, europäischen Beteiligungsportfolio aus onshore Wind- und Solarparks. Auf Basis einer Drei-Säulen-Akquisitionsstrategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr Portfolio profitabel auszubauen und schafft mit den individuellen Modellen clearSWITCH, clearPARTNERS und clearVALUE Mehrwert für alle Beteiligten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener deutscher Börsen sowie via XETRA gehandelt (www.clearvise.com).

Kontakt Unternehmenskontakt Medienkontakt clearvise AG Kirchhoff Consult GmbH Investor Relations Team clearvise Jan Hutterer Tel.: +49 69 2474 3922 0 Tel.: +49 40 60 91 86 65 E-Mail: ir@clearvise.com E-Mail: clearvise@kirchhoff.de





